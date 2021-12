La Navidad este año no será feliz para muchos en Cuba

Imágenes de Navidad que aluden a la falta de libertad en Cuba Foto © Estado de SATS - Pinterest / Lisa Holt

Con más de 700 personas encarceladas a causa de las históricas protestas del 11J en Cuba, con centenares de manifestantes de ese día excarcelados y a la espera de juicio en sus viviendas, 48 de ellos procesados en juicios sumarios y 204 en juicios ordinarios; las Navidades de 2021 en la isla no entrañan motivo de celebración para miles de familias y ciudadanos cubanos.

“Por favor, que nadie se ofenda pero no me feliciten. La Navidad este año en Cuba para muchos no será feliz. Pásenla bien”, publicó en su cuenta de Twitter la activista Daniela Rojo, una de las manifestantes del 11J que enfrenta una petición fiscal de cinco años de prisión por haber ejercido su derecho a manifestarse y expresarse libremente en Cuba.

Con las etiquetas #DiciembreNegroEnCuba y #NadaQueCelebrar, la activista y ex moderadora de la plataforma Archipiélago expresó el sentir de decenas de miles de familiares y amigos de los más de 1,300 cubanos que, según el registro de la plataforma Justicia 11J, resultaron detenidos a causa de las protestas del 11 de julio, de los cuales 140 enfrentan cargos de sedición y 15 son menores de edad que continúan encarcelados en las mazmorras del régimen.

“En Cuba no hay nada que celebrar por más de 6 décadas. Este ha sido uno de los peores años, pero tengo la esperanza / fe que a esa maldita mafia le queda poco”, le contestó a Rojo una usuaria de la red social.

“Ánimo Daniela, fuerza y mucha mente positiva, que esos cabrones no nos pueden quitar nuestra esperanza. Las familias que hoy sufren por sus seres queridos presos nos necesitan y hay que seguir apoyándolos. Nuestras familias también así que a equilibrarlo todo y pa’lante... un abrazo”, le deseó un usuario identificado como El Profe, subrayando la importancia de mantener el ánimo para seguir defendiendo los derechos humanos y promoviendo un cambio en Cuba.

“Estas Navidades regalemos un review malo a cualquier hotel de la dictadura. ¡Arribas mis abejas, que una picada no duele, pero con la colmena nadie se mete! Feliz Navidad a todos los cubanos del mundo, menos los del #PCC”, deseó otro, poniendo el foco en una de las acciones más comentadas de la sociedad civil en los últimos tiempos: el boicot a los hoteles del régimen en páginas de internet de valoraciones de usuarios y turistas.

“Daniela, la Navidad es esperanza porque un día llegó El Salvador a un mundo herido, enfermo y ciego, el vino para sanar, curarnos y darnos luz… Eso no lo cambiarán ni cien tiranos, sátrapas y dictadores… Un Día la luz resplandecerá porque nuestro día ya viene…”, comentó otro internauta en las redes.

“En esta casa no hay ninguna fiesta. Mañana tampoco. Ni el 31 ni el 1ro”, aseguró otro activista, compartiendo una postal navideña alegórica de la tragedia que supone la llegada de unas fiestas que celebran la unión de las familias y la paz, en medio de una de las oleadas represivas más feroces desatada por el régimen totalitario cubano.

Con el texto “El castrismo encarcela y aplica enormes condenas en días donde le es muy útil la distracción y la indiferencia. Toda nuestra fuerza por los más necesitados. Abandonarlos también es un crimen”, la postal navideña diseñada por Estado de SATS representa un abeto cortado y esposado, coronado con la estrella del rombo rojinegro del 26 de Julio que llevaba el dictador Fidel Castro en su charreteras, en vez de la estrella de Belén.

El mensaje de Daniela Rojo, contrasta con el espíritu navideño de esperanza en un futuro mejor con el que el activista y dramaturgo Yunior García Aguilera felicitó a las familias y el pueblo de Cuba.

“Ya una vez intentaron arrebatarnos la Navidad... ¡Y la recuperamos! Pronto recuperaremos también nuestra LIBERTAD. Feliz Navidad para todo el pueblo de Cuba”, deseó el que fuera rostro más visible de la plataforma Archipiélago y promotor de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N en Cuba, cuya salida hacia España provocó diatribas en las redes sociales y mantiene los ánimos crispados en algunos, como se puede apreciar en los comentarios a su tuit.

Ajena al sufrimiento y el dolor de tantos cubanos por la represión y la crisis que en Cuba genera escasez y altos precios, la directora de la edición digital de Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), Yailin Orta Rivera, compartió dos postales navideñas, teñidas de la ideología que promueve como funcionaria del régimen. Una con el texto “Feliz Fidelidad” y la otra que reza “Merry Christ Marx”.