Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se olvidan de su relación en su despedida al 2021

Alex Rodriguez y Jennifer Lopez Foto © Instagram / Alex Rodriguez

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez han dejado en el pasado su historia. Una prueba de ello son sus últimas publicaciones de Instagram.

Los dos siempre mantienen al tanto a sus seguidores de todo lo que acontece en sus vidas, por lo que para este fin de año cada uno quiso hacer un repaso de sus 2021 con un vídeo de sus mejores momentos del año en Instagram. Pero la sorpresa es que ninguno de los dos incluyó al otro en sus vídeos, pese a que estuvieron juntos hasta abril, cuando anunciaron de manera oficial su ruptura después de cuatro años.

La recapitulación de JLo está cargada de bikinazos, grandes momentos que ha vivido este año y por supuesto, fotos con su chico Ben Affleck, al que incluyó de manera discreta con cuatro instantáneas románticas. Mientras tanto, Alex Rodríguez se centró en sus hijas, sus viajes, fotos con su equipo de trabajo y también con su ex, Cynthia Scurtis.

El detalle de que se ignoraron mutuamente en este repaso anual no pasó desapercibido en el mundo Instagram, y en el post de Arod encontramos mensajes como: "¿Por qué dejas a JLo fuera? ¡Tuvieron una relación envidiable!", "Te faltó, ¡el pasado no se borra!" o "Olvidaste a JLo, ella fue parte de tu 2021, que pena que no lo publiques".

Después de la ruptura, Jennifer Lopez le dio una nueva oportunidad al amor poco después de la mano de su ex Ben Affleck, que tuvo un lugar muy especial en el vídeo que publicó para despedir el año.

En agosto, ella borró todo rastro de Arod en sus redes sociales, eliminando todas las fotografías y dejándole de seguir en Instagram, dejando claro que para ella lo suyo estaba en el pasado y enterrado.

Mientas tanto, Alex sí que ha conservado las fotografías y vídeos con la Diva del Bronx de su tiempo juntos y con la familia que habían formado con sus hijos.

A pesar de que todo sigue estando en su perfil, su nuevo vídeo indica que cierra el 2021 dando carpetazo a su relación con la cantante. Algo que podría estar relacionado con la mujer con la que se le ha visto en este inicio de 2022 en Londres. Solo queda esperar que el tiempo nos diga si es así o no...

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.