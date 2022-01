Hermana de mujer desaparecida en Cuba reacciona indignada a nota del MININT

Odalis Galardy Sotomayor, hermana de una cubana desaparecida desde hace más de 14 días, reaccionó indignada al desmentido del Ministerio del Interior (MININT) acerca de un incremento de la violencia en Cuba, y puso como ejemplo la ineficiencia de las autoridades en el caso de su familiar.

“Este ‘comunicado’ del MININT me ha llenado de indignación porque en primer lugar echa por tierra la palabra de integrantes de nuestro propio pueblo que sólo ven con preocupación lo peligrosas que se están poniendo nuestras calles", sostuvo la mujer en parte de una publicación en Facebook.

Añadió que "los responsables de la inacción y la incompetencia, la PNR, en vez de actuar y reaccionar contra la delincuencia, lo hacen para justificar la cuota de responsabilidad que tienen ante la sociedad, que paga sus salarios y confían en ser defendidos por esa institución”.

"En vez de apoyar se han apurado a desacreditarlos porque al decir de ellos (la policía)...la tranquilidad ciudadana es una conquista de la revolución..", criticó Galardy Sotomayor, quien calificó de “deficiente” el procedimiento de la Policía en el caso de su hermana.

Se quejó de que las autoridades dejaron en libertad a un individuo que manifestó contradicciones al ser interrogado, a pesar de lo cual fue puesto en libertad.

“Al ser interrogado tuvo tantas ‘inconsistencias’ que su declaración tuvo que ser cambiada en tres ocasiones y así y todo lo dejaron ir, en vez de profundizar en ese interrogatorio, porque era evidente que mentía y eso lo convertía en un posible sospechoso de la desaparición de mi hermana”, acotó la joven, que reside fuera de Cuba.

“He tenido información de que se le vio por lo menos en par de ocasiones a este perpetrador en las calles de mi natal Bayamo en los días finales de diciembre del 2021, y yo me pregunto: ¿Cómo es posible que quienes controlan el país hasta el nivel de cuadras no puedan tener ‘referencias para capturarlo? ¿No es esto un hecho que contradice esa cacareada ‘tranquilidad ciudadana’ que pregonan en los medios?”, cuestionó.

“Hay quien dice que la policía está ‘trabajando’ pero un desempeño sin resultado se traduce al final en un mal trabajo. No justifiquen sus errores, ¡rectifíquenlos! Hagan de la ‘tranquilidad ciudadana’ un hecho, no solo palabras, recuerden que cuando se oculta la verdad se le llama mentir. ¿Dónde está Leydis? Quiero respuestas concretas, no acepto una justificación más”, concluyó.

En un comunicado hecho público el 31 de diciembre, el MININT negó que la isla esté viviendo un incremento de episodios violentos, robos e incluso asesinatos en las últimas semanas, algo que fue rápidamente replicado en redes sociales por decenas de ciudadanos que no dudaron en ejemplificar con hechos concretos que confirman un incremento de la criminalidad.

Entre los hechos violentos confirmados de las últimas semanas en Cuba figura el hallazgo de un cadáver el 2 de enero en el río La Palma, en el habanero municipio de Arroyo Naranjo. Vecinos del lugar afirmaron que el cadáver presentaba heridas de arma blanca, y que presuntamente habría sido víctima de un asalto para robarle una moto.

En el caso de la cubana Leydis Galardy, de 43 años y madre de niña de 4 años y una adolescente de 16, se encuentra en paradero desconocido desde el 21 de diciembre.

"Es una madre consagrada a sus hijas y nunca faltaría de casa por ninguna razón que las aleje de ellas. Es solo una mujer de salud frágil y que vive sola con sus pequeñas, quizás una presa fácil para un inescrupuloso", indicó Odalis en una publicación previa en la que denunció la desaparición su hermana, de quien precisó que padece de epilepsia y que hace unos años sufrió un derrame cerebral.