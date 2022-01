Cubano pone en venta cuadro de Fidel Castro en redes sociales. Foto © Facebook/Arturo Pieza

Un cubano tuvo la iniciativa de poner en venta un cuadro de Fidel Castro en las redes sociales y los usuarios se lo toman como una broma de inicio de año.

“Vendo este cuadro. Es de uso, pero se ve bien, en 10 MLC o 15 USD o 1,200MN”, dice el anuncio de venta del usuario que se identifica como Arturo Pieza en el perfil del grupo de Facebook DE USO, La Venta.

El cuadro es una pintura de una reconocida foto del exgobernante cubano, enfundado en su traje verde olivo, con un marco dorado que resalta la imagen.

Tras el anuncio, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para hacer los más variopintos comentarios sobre el líder de la Revolución cubana, fallecido hace cinco años.

“Es mejor comprar el Titanic que se partió”, dice uno de las opiniones. “Quémenlo y tírenlo al río. Eso no vale ni 40 centavos de esos que se pagaban antes en la guagua”, considera otro internauta.

“Quiero el marco para poner una ampliación, lo otro no me interesa”, apunta otro usuario. “Tengo que consultar con mi padrino, si me sirve te lo compro”, asegura otra opinión.

“Ese cuadro está maldito. Cuenta la leyenda que todo aquel que sea poseedor de ese cuadro la miseria se apoderará de su hogar. Historia real”; “Ese señor fue el que creó los 62 mil milenios. Tranquilos que siempre habrá alguien que admire a Fidelito y lo compra”, son otros argumentos entre los más de 250 comentarios que ha generado la publicación hasta el momento de redactar esta nota.

“Lo que más gracia me da es que la mayoría no se dio cuenta que esa venta es solo un chiste, no hay nada en venta, es solo para ver reacciones!!”, concluye otro internauta, mucho más cercano a las reales motivaciones de la “venta” del cuadro de Fidel Castro.