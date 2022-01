Cubano denuncia xenofobia en aeropuerto de Rusia

Aeropuerto Vnukovo Foto © Dmitry Boyarin vía Wikimedia Commons

Aeropuerto VNUKOVO (MOSCÚ). Soy parte de los cinco cubanos procedentes de un vuelo de Dubái, cuyo arribo a la Federación Rusa se realizó por el Aeropuerto Internacional Vnukovo, el mismo de la puerta de salida de cuatro de estos cubanos que decidieron desde Moscú pasar fin de año en Dubái, y luego regresar a Moscú para, en unos días, retornar a Cuba.

Fuimos detenidos simplemente por mostrar el pasaporte a las autoridades aduaneras, las cuales luego hicieron todo tipo de preguntas e incluso revisaron los teléfonos celulares, contactos, informaciones, galería, todoooo.

Cosa que considero por supuesto una violación a la privacidad más allá de sus autoridades aduaneras, vale mencionar que cumplimos con los típicos requisitos para la entrada a cualquier país... pasaporte en regla, pruebas de COVID certificadas internacionalmente, hoteles pagados para la estancia los tres días restantes en Moscú, pasajes de regreso a Cuba y dinero suficiente para dicha estancia, y el caso de otro ciudadano cubano que solo iba de este aeropuerto para tomar su vuelo horas posteriores desde el Aeropuerto Sheremetrio a Cuba.

En lo personal, he viajado algunos países con requisitos en los visados y realmente quedé sorprendido por tanta falta de respeto en un país donde el visado es libre para los cubanos, jamás pensé que podía pasar por esto. La historia no termina... 11:33 pm de Rusia del 4 de enero y desde la llegada el 3 enero a las 8:00 pm solo recibimos una comida pésima (arroz, una salchicha y un pedazo de pan) y dos botellas de agua para un día y medio, hasta el momento han sido bien poco amables y no han sido comunicativos ni autoridades ni aerolínea, la cual según ellos son los responsables de nuestra situación y parte de su solución es llevarnos al país de origen de donde procedió el vuelo y no mandarnos a Cuba, que es la solución en este caso.

Vale mencionar que nos hemos comunicado con el Consulado de Cuba en Rusia, los cuales en mi opinión han estado medianamente al tanto de la situación y realizando alguna que otra llamada o gestión y por el momento no han sido presenciales.