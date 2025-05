Muere en Rusia joven cubano de Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

El joven cubano Darien Heredia, natural de Vista Hermosa, en Santiago de Cuba, falleció recientemente en Rusia, donde había emigrado hace más de un año con el propósito de buscar una vida mejor. La noticia, dada a conocer por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, con muestras de dolor y pesar por parte de quienes lo conocieron y compartieron momentos de su vida.

“Hoy nos enteramos del fallecimiento de Darien Heredia, un joven que residía en la localidad de Vista Hermosa en Santiago de Cuba, pero desde hace más de un año salió a tratar de mejorar su vida en las gélidas tierras rusas”, informó el comunicador desde su página de Facebook.

“Darien no murió en la guerra”, señaló una amiga del joven citada por Mayeta. “La novia nos llamaba y solo decía que él tenía mucho catarro, mucha tos, flema, y que estaba vomitando la sangre. Se lo llevaron para terapia intensiva, dos días estuvo inconsciente y hoy lamentablemente falleció”, añadió.

Mayeta también indicó que se desconocen las causas exactas del fallecimiento: “Hasta ahora no se conoce con exactitud la causa de su fallecimiento, y hasta que no den los resultados en la morgue, pide que no divulguemos el diagnóstico”, explicó. En su mensaje, hizo un llamado claro: “Salgamos a desmentir que haya muerto en la Guerra de Rusia contra Ucrania”.

Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

El post de Mayeta recibió decenas de comentarios de personas que aseguraron conocer a Darien. “Muchacho, otro joven más. Otra madre más destruida. Y cuántas madres en estos últimos tiempos llorando pérdidas de hijos que apenas han vivido, hasta cuándo”, escribió una usuaria. “EPD, lo siento mucho, mi pésame a familiares y amigos”, comentó otro. “Epd mi bro, que Dios te tenga en su santa gloria”, escribió un amigo cercano. Alguien más expresó: “Pobrecito. Eso seguro fue una neumonía fuerte o algo así. Mi pésame para su familia y sus allegados”. “El loco, como te llamábamos en la Agencia. EPD, hermano”, recordó un antiguo compañero de trabajo. Otros comentarios reflejaron la conmoción colectiva: “Qué tristeza, tan joven y lleno de vida”, “Ay mentira por Dios, no lo creo”, “DEP. Lindo niño, has dejado mucho dolor en tu familia, corazón”. Una vecina expresó: “Sobrino, mi más sentida condolencia. Soy su vecina y desde que me dieron la noticia no he tenido valor de ir a darle el pésame a su madre, abuela y hermana. Descansa en paz, mi sobrino bello”.

En una publicación previa, la usuaria Karla Maidel Taboada Trenal había compartido un video con varias imágenes de Darien: “En paz descanses mi hermano. Una noticia muy fuerte, que Dios te acoja en su reino, tan joven y lleno de vida. Luz eterna, amigo mío”, escribió en el post. “No es fácil salir de Cuba a buscar un futuro y perder la vida. Dios te abra sus puertas, un abrazo hasta el cielo”, añadió sobre el audiovisual.

Facebook / Karla Maidel Taboada

Los comentarios a esa publicación también reflejaron afecto, dolor y cercanía. “Epd mi bro”, “Dios mío, no es fácil, EPD”, “EPD, mi hermano, duele ver cómo los panas se van. Los panas que salen de Cuba en busca de un futuro y pasa esto”, “EPD, mi más sentido pésame”, “EPD, sin palabras”, “EPD, mi primo, no me lo creo todavía”, “Coño, no hace nada me enviaste solicitud, caballo, y conversamos todo bien, y ahora esto, man. EPD, hermano”, “No puedo creerlo aún, me he quedado en shock. Mi bro, no puedo creer que te hayas ido. EPD, mi hermano”, “Qué cosa tan grande, Dios mío. Un muchacho lleno de vida, luchador. Qué dolor, Dios mío”.

El caso de Darien se suma a otras historias similares que han ocurrido en los últimos meses. En abril de 2024, otro joven santiaguero, Yoendris Hardy Hernández, falleció solo en Rusia tras sufrir un infarto, y su familia pidió ayuda para repatriar sus restos. Más recientemente, en febrero de 2025, la hija de un cubano que murió en ese país clamó por apoyo humanitario para traer su cuerpo de regreso a Cuba.

Mientras se esperan detalles oficiales, desde la comunidad que lo conoció en Cuba y en el extranjero, los mensajes coinciden en lo mismo: “Vuela alto, Darien”.

Desde CiberCuba, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos.

