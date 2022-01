Anuel AA supera a Karol G: borra todas sus fotos juntos y se deja ver con cantante dominicana

Anuel AA cierra de una vez por todas su capítulo con Karol G Foto © Instagram / Anuel AA, Karol G

Anuel AA eliminó todo rastro de su relación con Karol G de Instagram, borrando sus fotos juntos e incluso dejándola de seguir. Una acción virtual con la que grita al mundo que su historia de amor es cosa del pasado para él y que su final es definitivo.

El puertorriqueño ha borrado todas las publicaciones en las que aparecía la colombiana a excepción de un vídeo y algunas imágenes de promoción de canciones que tienen en común.

Un vídeo e imágenes que puede el que el artista no haya tenido tiempo de borrar o se le haya pasado quitar al igual que hizo con todas las demás en las que aparecían juntos. Aún así el mensaje es claro.

Que Anuel AA haya querido hacer desaparecer todos los momentos con su ex solo puede significar que quiere pasar página y dar carpetazo de una vez por todas a su relación con Karol G, sobre todo ahora que se le está relacionando con una cantante dominicana.

Rumores de nuevo romance

Sus seguidores se han dado cuenta de este movimiento en sus redes sociales coincide con su visita a República Dominicana, donde se le ha visto muy bien acompañado de una joven cantante llamada Yailin.

Los rumores de romance suenan cada día más fuertes entre el intérprete de "China" y Yailin 'la más viral'. Son varias las imágenes y vídeos que circulan de ellos de estos últimos días. Incluso se rumorea que él le habría regalado algunas lujosas joyas. Entre ellas un reloj, pulsera y cadenas.

Mientras tanto, Karol G no ha quitado las fotos con su ex y sí conserva fotos y vídeos de su tiempo juntos. También mantiene la última que publicó con él en Puerto Rico cuando apareció de sorpresa en su show. Con esas fotos la Bichota dejó claro que lo suyo estaba más que terminado pero entre ellos había una bonita relación de respeto, admiración y amistad. ¿Se decidirá Karol G a quitarlas esas fotos en algún momento como hizo su ex o las conservará para recordar el tiempo que vivió con él?

