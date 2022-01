Esposa de Maikel Puig denuncia acusaciones sin pruebas para condenarlo a 25 años por 11J

Saily Núñez, esposa del manifestante del 11J Maikel Puig Bergolla, denunció que la Fiscalía cubana lo acusa sin prueba alguna de los supuestos delitos por los que le piden una sanción de 25 años de privación de libertad.

En conversación de este jueves con la activista Saily González por Facebook, Núñez puntualizó que entre el 12 y el 14 de enero se le realizará el juicio por su supuesta participación el 11 de julio último en actos vandálicos ocurridos durante las protestas del municipio de Güines, en la provincia de Mayabeque.

Apuntó que la situación de Maykel es complicada, porque desde el 26 de octubre convive en celda solitaria, además de que debutó con una diabetes y desde hace cinco años es hipertenso, y al estar en esa situación se descompensa más.

“Ha tenido problemas con su medicación, que no se le ha dado. Yo he presentado quejas por esto, porque ya no es el tema de que está encarcelado, es que está siendo desatendido, además de que no sale al sol y está en una celda fría, con filtraciones”, relató en el dialogo que sostuvo con la activista de Santa Clara.

Aseguró también que el día de las protestas su esposo y ella estaban en su casa. “Nosotros realmente no salimos a manifestarnos ni nada. En varias partes del pueblo se vio lo que estaba pasando. Vivimos bastante céntrico y estuvimos todo el tiempo sentados en el portal. Al juicio va una vecina de testigo para alegar las cosas como sucedieron, porque él estaba ahí. Su hermana también lo apoya”, explicó también.

Relató que lo primero de que lo acusaron fue de actos vandálicos contra las tiendas MLC, “pero salió de ese proceso, porque en contra de él no había nada. No había un video, no había nada probatorio, porque él no estaba por todo eso. Nosotros estuvimos todo ese tiempo en la casa. No tuvimos nada que ver con la tienda”.

“Pero como no pudieron incriminarlo por eso, cinco policías alegan que el cometió actos vandálicos contra patrullas, que les lanzó piedras”, puntualizó.

Igual denunció que “no han podido mantener la misma mentira desde el principio y le han fabricado delitos. Yo siempre me he referido a eso muy indignada. Hay declaraciones en su expediente de que estaba en las protestas el día 12 y él no estaba ya, porque estaba detenido. Mienten todo el tiempo. Las mentiras están ahí. Una tras otra”.

También expuso que le han pedido que se calle, que no denuncie, que todo va a estar bien, “pero ¿cuándo va a estar bien?, porque él está ahí preso injustamente. Los que testifican en contra de Maykel son policías”.

No obstante, dijo, él se mantiene fuerte, “porque me dice que está ahí por gusto, qué más me pueden hacer”.

Asimismo, contó que cuando supo de la petición fiscal de 25 años por algo que no hizo, fue una noticia impactante. “Nunca lo imaginamos, siempre supimos que le iban a inventar cargos. Para contentar su mentira, algo le pedirán, pero nunca imaginamos que esto sobrepasara los límites”, comentó.

Añadió que en la cárcel se refieren a su esposo como “El tira piedras”. “Primero, no lo hizo. Segundo, tiene nombre y apellidos, y, en el caso que fuera un tira piedra, fuera con honor”, señaló Núñez.

Igual contó que ella ha recibido citaciones de las autoridades para que no siga denunciado las injusticias contra su esposo.

“Yo me voy a callar el día que lo vea libre. Yo simplemente estoy defendiendo su libertad, no estoy cometiendo ningún delito. No lo hizo, por qué me voy a callar. No estoy diciendo nada malo, solo los atropellos que ustedes comenten, que lo tienen solo en una celda, que no lo dejan hablar con nadie. Las visitas con él son traumáticas. Los sacan con las chaquiras puestas”, dijo en el diálogo con la activista cubana.

“Esta gente son despiadados. Ellos no piensan en un adulto, así qué les va a importar mis hijos, la hija adoptiva de Maykel. La primera visita a los cuatro meses no dejaron que los niños vieran a su papá. Yo estaba dentro y todo el tiempo me decían que ellos no habían llegado y cuando salí ellos me preguntaron y yo no sabía cómo decir que se había acabado la hora de la visita. A la única mujer que en la visita conyugal desnudaron fue a mí”, contó, además.

Expuso en el diálogo que uno de sus hijos menores debutó con un cuadro de depresión y está bajo tratamiento, porque expresó que “no tenía ganas de vivir porque no tenía a su papá”.

Apuntó, también, que en el juicio ya todo tiene nombre y apellido, “porque a esta altura, con pruebas suficientes de que Maykel no hizo nada y no lo han soltado qué más podemos esperar. No era necesario seguir con esta tortura y que Maykel siguiera ahí seis meses, que se ha hecho eternos”-

Por último, reiteró que no la van a callar. “Ya es demasiada la tortura que estoy viviendo. Voy a seguir siendo la voz de Maykel”.