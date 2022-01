Madre de manifestante del 11J con petición de 26 años de cárcel: “A mí no me hablen de revolución”

Libia Antonia Pérez Méndez, madre del joven manifestante del 11J, Carlos Alberto Hernández Pérez, dijo sentirse decepcionada del gobierno cubano luego de las injusticias cometidas contra su hijo y los miles de cubanos que participaron en las protestas.

“A mí no me hablen de revolución”, dijo la mujer en una entrevista con CiberCuba en la que se mostró indignada por la petición de 26 años de cárcel para su hijo.

Relató que Carlos Alberto solo tiene 23 años y lo acusan por un falso delito de sedición, como ha sucedido con muchos de los que participaron en el estallido social del 11 de julio en el barrio de La Güinera, en Arroyo Naranjo, La Habana, aunque hasta la fecha no se conoce el día de su juicio.

Pérez Méndez relató que a su hijo lo detuvieron en el techo de su propia vivienda, donde se encontraba acompañado de su esposa mientras la manifestación se desarrollaba en las calles.

“Vinieron los Boinas Negras y policías vestidos de civil. Le dieron golpes, mi hijo convulsionó en ese momento, sangró por toda la boca”, añadió. Refirió que luego del brutal arresto lo llevaron para una cárcel en El Cotorro donde estuvo cerca de un mes y en la que también le propinaron varias golpizas. “Mientras estuvo en esa prisión lo pude ver una sola vez”, relató.

Recordó que tras ese período lo trasladaron para 100 y Aldabó hasta que el 10 de agosto lo liberaron con una fianza de 2,000 pesos cubanos. El joven fue citado nuevemente y detenido el pasado septiembre, cuando fue llevado a la prisión del Combinado del Este.

“El instructor me dijo que estaba bajo un proceso investigativo (...) y el abogado que lleva el caso me dijo que hay que esperar, que es un delito muy fuerte, el delito de sedición”, señaló en su testimonio, expresando temor ante el proceso legal, pues todos los enjuiciados han salido con penas prolongadas.

“Yo no espero nada bueno, pero voy a seguir luchando porque es mi único hijo (...) A mí no me han amenazado todavía, pero sé que lo van a hacer”, agregó. “Yo solo digo que ese delito de sedición contra los manifestantes de La Güinera no debe ser. Ellos no rompieron una tienda, no le dieron golpes a la PNR, solamente se defendieron. (...) Es un delito contra la Seguridad del Estado y mi hijo no atentó contra ningún guardia de la PNR”, expresó.

De igual manera desmintió las acusaciones contra Carlos Alberto, pues el muchacho jamás ha estado preso ni ha presentado problemas con la policía. Tampoco es cierto que tenga un alto nivel de vida porque “en Cuba eso solo lo tienen los comunistas”, comentó.