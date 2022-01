Madres de La Güinera exigen libertad para presos políticos y denuncian farsa judicial contra manifestantes del 11J

Dos madres de sentenciados a penas de hasta 21 años de cárcel y una esposa de otro preso político con petición fiscal de 15 años compartieron con CiberCuba la causa que las une: denunciar la farsa judicial contra los manifestantes del 11J y exigir la libertad de sus seres queridos y del resto de los presos políticos.

Migdalia

Migdalia es la madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, un trabajador por cuenta propia sentenciado el pasado 16 de diciembre a 15 años de privación de libertad, la misma pena que le pedía el fiscal.

La madre asegura que su hijo ni siquiera participo en la protesta. “Él estaba en su finca el día de la manifestación…sin embargo, por una confusión a él lo recogen”, dijo Migdalia y aclara que el joven estuvo detenido 37 días y liberado bajo fianza hasta el día del juicio.

Ahora se encuentra preso en el Combinado del Este, a pesar de que la defensa presentó declaraciones que atestiguan que el joven se encontraba trabajando cuando estallaron las protestas en La Güinera y que la fiscalía no pudo probar lo contrario, dijo la madre.

En el mismo centro penitenciario esta recluido Rolando Vázquez Fleitas tras una sentencia de 21 anos de privación de libertad. Su madre, María Luisa, cree que los juicios son una farsa y que las condenas son injustas. Ambas madres han recibido amenazas de la Seguridad del Estado por denunciar la situación de sus hijos.

María Luisa asegura que Rolando no cometió actos violentos durante su marcha el 12 de julio en La Güinera y no entiende por qué fue detenido. Por ello, está dispuesta a exigir que liberen a Rolando y a todos los que como el, hoy están tras las rejas por motivos políticos

“Yo no tengo miedo. Y si me tengo que unir con todas las madres a protestar yo sí me voy a unir porque ese es mi hijo…y si tengo que ir a la plaza de la revolución, yo voy. Tenemos que pedir libertad para nuestros hijos”, asegura la madre.

Leisy

A Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso estudiante de tercer año de Construcción Civil con 18 años de edad “no le dan el mismo trato que a los otros presos”, dijo su esposa Leisy y agrego que lo mantienen en un régimen más severo que al resto de la población penal.

El joven fue detenido el 19 de julio con el pretexto de “hacerle solamente unas preguntas”, precisa Leidys. Fue puesto bajo fianza en agosto y revocada su libertad en septiembre. Actualmente se encuentra en prisión en espera del juicio que comienza este lunes 10 de enero.

Cuenta su esposa que inicialmente el instructor del caso le aseguro que, por ser estudiante y no contar con antecedentes penales, seguramente terminaría con una multa. Sin embargo, ahora Eloy enfrenta a una petición fiscal de 15 años de privación de libertad y su abogado dice que “su caso es difícil” porque la decisión de imponer largas condenas viene “de más arriba”.

Más de 200 juicios ordinarios han sido documentados hasta la fecha. Solo del 14 al 17 de diciembre fueron juzgados 83 manifestantes del 11J en seis provincias del país, fecha en la que se se realizara el primer juicio por sedición, un delito contra la Seguridad del Estado.

Otros delitos imputados son desórdenes públicos, desacato, resistencia, daños, atentado, ultraje sexual, según informaciones del grupo de trabajo sobre desapariciones y detenciones arbitrarias Justicia 11J. Los acusados de sedición superan los 140.

Del 10 al 15 de enero se celebrarán procesos judiciales en Santa Clara, La Habana y Holguín con peticiones fiscales de hasta 30 años de cárcel, también por sedición en algunos casos.