Pelotero Yosimar Cousín ya es baja de los Toros de Camagüey

El pitcher Yosimar Cousín ya no integra la nómina de los Toros de Camagüey por ausentarse durante una semana de la concentración del equipo para el inicio de la 61 Serie Nacional de Béisbol en la isla, el venidero 23 de enero.

“Desde las oficinas del Cándido González informan que el lanzador Yosimar Cousín causa baja de la nómina de los Toros de Camagüey por ausentarse durante una semana de la concentración del equipo”, apunta una nota publicada en el perfil de Facebook del equipo camagüeyano.

También anuncian en la información que “este viernes se anunciará el atleta que ocupará su puesto en el roster activo y el nombre del que sube a la reserva. Además, se darán más detalles del caso”.

En octubre último trascendió que el Cousín había decidido pedir la baja de la Federación Cubana de Béisbol por desacuerdos con las autoridades deportivas sobre su posible contratación en una liga extranjera.

A pesar de sus prometedoras estadísticas como abridor, el jugador quedó fuera del equipo nacional Sub-23 que viajó a la Copa del Mundo en México.

De acuerdo con el mánager Eriel Sánchez, se miden muchos parámetros para integrar las selecciones nacionales. “No solo es mirar para cuanto bateó, para cuanto lanzó, o para cuanto fildeó, hay otros aspectos como la disciplina o el patriotismo", explicó en esa ocasión, aunque días después, doce peloteros (la mitad de la selección) abandonaron la delegación cubana que fueron a esos juegos.

Desde que lo excluyeron de ese equipo, Cousin intentó un contrato para una liga foránea pero las negociaciones tampoco florecieron.

Según declaró al portal Pelota cubana, “simplemente fui a la Comisión Nacional a presentar un contrato para México que me habían ofrecido y no me dejaron ir y me dijeron que la Seguridad del Estado me tiene bloqueado”. T

Añadió que “tal parece que no me dejan jugar, ni fui al equipo Cuba, ni pude ir de contrato. Fui a ver cómo revertía el problema, porque yo no tengo ningún problema de salida ilegal, ni nada de esas cosas. Parece que me involucraron en un problema o me tienen 'fichado' por la seguridad o no sé bien qué problema es el que hay".

"Yo no formé parte ni del equipo Cuba y entonces vine a presentar un contrato. Si a otros peloteros jóvenes le han dado la oportunidad de ir a jugar teniendo problemas con salidas ilegales porqué conmigo no ha podido ser igual”, añadió en esa ocasión.

“Al final de la jornada los peloteros se quedan y eso no es culpa mía, yo no tengo que pagar por eso. No me dieron respuesta, me dijeron que ellos no tienen nada que ver con eso, que eso es cosa de la Seguridad del Estado y no me dieron una respuesta que me convenciera. Entonces por eso decidí pedir la baja. No voy a seguir jugando más pelota porque no vale la pena", añadió el deportista.