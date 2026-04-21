Refuerzos listos para la Liga Élite en una Cuba hundida en la miseria

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Los seis equipos clasificados a la IV Liga Élite del Béisbol Cubano definieron este martes sus refuerzos mediante videoconferencia desde el Centro de Negocios de Miramar, en La Habana, con el torneo programado para arrancar el 2 de mayo en medio de la peor crisis económica que vive la isla en décadas.

El proceso fue conducido por Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y comisionado nacional, y se estructuró en siete rondas de selección: las cuatro primeras desde una bolsa confeccionada por la Comisión Nacional, y las tres últimas con mayor libertad, permitiendo incorporar jugadores de la Serie Nacional, peloteros no incluidos en la bolsa e incluso cubanos residentes en el exterior autorizados por las autoridades, según explicó la Agencia Prensa Latina.

Cada equipo parte de un núcleo de 20 jugadores y suma siete refuerzos para completar una plantilla de 27.

Entre los movimientos más llamativos destaca la incorporación de los veteranos Frederich Cepeda y Yordanis Samón a los Huracanes de Mayabeque, así como el regreso de Alexei Ramírez, de 44 años y exjugador de las Grandes Ligas, quien refuerza a los Cazadores de Artemisa tras acumular en la 64 Serie Nacional un promedio de .375, tres jonrones y 11 impulsadas en 40 juegos.

Industriales de La Habana, por su parte, buscó equilibrio competitivo incorporando jugadores de varias provincias, mientras Las Tunas, Holguín y Matanzas también completaron sus plantillas con nombres de distintas regiones del país.

La fase clasificatoria comprende 40 juegos por equipo en subseries de cuatro desafíos, del 2 de mayo al 19 de junio. Las semifinales se disputarán del 21 al 30 de junio y la final del 2 al 10 de julio, ambas al mejor de siete partidos. Solo cuatro equipos avanzarán a la postemporada, donde, según la propia Prensa Latina, "el margen de error será apenas un suspiro".

Las autoridades describieron la organización del torneo como "un colosal esfuerzo", aunque el contexto en que se celebra no puede ignorarse: la economía cubana está en caída libre, lo que impacta directamente en las condiciones del deporte en la isla, marcado por la pérdida de muchos talentos y el deterioro de los centros deportivos. De hecho, al menos 103 deportistas abandonaron la isla en años recientes, una sangría que el béisbol ha sufrido con especial intensidad.

Refuerzos seleccionados

Cocodrilos de Matanzas: Yulieski Remón (GRA), Sammy Benítez (GRA), Yanielquis Duardo (SSP), Rafael Álvarez (CMG), Jenier Álvarez (PRI), José Carlos Quesada (VCL) y Naykel Cruz (MTZ).

Leñadores de Las Tunas: Yankiel Mauri (SSP), Islay Sotolongo (CFG), Fernando de la Paz (CVA), Mailon Tomás Alonso (VCL), Enyer Fernández (GTM), Osmán Caruncho (VCL) y Rodolfo Soris (CMG).

Cachorros de Holguín: Leonel Moas Jr. (CMG), Luis Vicente Mateo (CFG), Richel López (CFG), Juan Danilo Pérez (GRA), Rubén Rodríguez (LTU), Leonardo Alarcón (GRA) y José Luis Braña (SSP).

Industriales: Yunier Batista (CVA), Fernando Betanzo (SSP), Taylon Sánchez (PRI), Alberto Emiliano Hechavarría (IJV), Félix Rodríguez (CFG), Jonathan Bridón (CVA) y Alexei Ricardo (GRA).

Huracanes de Mayabeque: Frederich Cepeda (SSP), Yordanis Samón (CMG), Yeison Martínez (SCU), Leodan Reyes (PRI), Frank Denis Blanco (PRI), Yohannis Hernández (SSP) y Yansiel Ajete (PRI).

Cazadores de Artemisa: Harold Vázquez (SCU), Raidel Sánchez (SCU), Juan Manuel Pérez (PRI), Alexei Ramírez (PRI), Erlis Casanova (PRI), Yordanis García (IJV) y Dairon Casanova (VCL).