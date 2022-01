Pelotero cubano Victor Mesa Jr. regresa a sus raíces

El joven pelotero cubano Víctor Mesa Jr. estuvo de visita en Cuba en días recientes donde compartió con amigos y con la parte de su familia que todavía reside en la isla.

El menor de los Mesa arribó a suelo cubano el 5 de enero y regresó a Estados Unidos el lunes 10 de enero, según precisó el portal deportivo Swing Completo citando fuentes allegadas al beisbolista.

“Agradecido con la familia que tengo. Los amo. Ustedes son mi vida”, escribió el joven de 20 años en Instagram junto a varias fotos con miembros de su familia y amigos.

La imagen que preside el grupo de 10 fotos publicadas es una donde posa junto a su tío y abuela materna.

“Bueno sentirse de esa forma, con tu abuelita Panchita, la cual quiero mucho y tu tío: el tigre Bartolo. Salud y bendiciones a los tres”, escribió en la citada red social un amigo de la familia.

En todas las imágenes al pelotero se le ve feliz por el reencuentro con sus raíces.

"Algo que he aprendido, es que no me importa si estoy en Cuba, Miami, Alaska, Europa… siempre seré yo, eso es algo genial, tengo mucha confianza en mí", declaró Víctor Mesa Jr. en reciente entrevista.

En octubre de 2018 los Miami Marlins firmaron al joven pelotero con un contrato de liga menor para que iniciara su camino profesional en la organización.

Tras casi tres años -incluido el 2020 que no permitió apenas el desarrollo de las ligas menores y la MLB quedó reducida a solo 60 juegos- el hijo de Víctor Mesa todavía no ha podido explotar su potencial y continúa a la espera de llegar al equipo grande de Miami.

Su regreso a Estados Unidos tras el viaje a Cuba supone el fin de sus vacaciones y el comienzo de los entrenamientos para iniciar una nueva temporada en su equipo de Clase A, en las sucursales de los Marlins, Jupiter Hammerheads.

