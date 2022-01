Tras 11 años de espera, Daddy Yankee lanzará su último álbum este 2022: "Luego me voy a relajar"

Daddy Yankee Foto © Instagram / Daddy Yankee

Daddy Yankee tiene grandes planes para este 2022, entre otros, lanzar su nuevo álbum después de 11 años. Una noticia agridulce para sus fieles fans, que están deseosos de escuchar su próximo trabajo discográfico, pero no el último, como ha anunciado que será...

Así lo desveló el intérprete de éxitos como "La Gasolina" o "Despacito" en una entrevista con el portal estadounidense Page Six, al que reveló sus planes para este nuevo año.

"Lanzaré mi nuevo álbum. No he lanzado un álbum en once años, así que la gente está esperando eso. Este será mi último álbum y luego me voy a relajar un poco. También tengo nuevos propósitos en la vida", comentó el Big Boss.

A lo largo de los últimos meses el legendario reguetonero ya había desatado rumores de retirada por sus palabras en entrega de premios y redes sociales.

En la ceremonia de los Premios Billboard Latinos 2021, Daddy Yankee se convirtió en el primer artista urbano en ingresar en el Salón de la Fama de Billboard. Un reconocimiento histórico que el cantante agradeció con un emotivo discurso en el que dejó entrever que su retiro podría estar cerca...

"Disfruten de mi última ronda musical que viene por ahí", comentó durante su intervención. Unas palabras que no pasaron inadvertidas para sus fieles incondicionales, que comenzaron a sospechar acerca de los planes del reguetonero, uno de los pioneros en el género.

Otra señal de que estaba pensando en apartarse de los escenarios fue el post que colgó para despedir el 2021. "Con este video revivo mi última presentación. Debido a la pandemia no pude presentársela al mundo en persona. Este año 2022 daré mi última ronda en el mundo. ¿En qué país me esperan? #LaUltimaVuelta", escribió en la descripción del clip de su última presentación dando a entender que la gira que realizará este año será la última.

Ante sus sospechosas palabras fueron varios los usuarios que reaccionaron pidiéndole que no se retire. Aunque el cantante comentó al citado medio que será su último álbum, no ha especificado si dejará o no la música todavía... ¡Esperemos que no!

Daddy Yankee es uno de los mayores representantes del género urbano a nivel mundial y a lo largo de su extensa trayectoria ha marcado historia con su música. En los últimos años ha lanzado canciones tanto en colaboración como en solitario pero ningún álbum, por lo que es de esperar que este que está preparando recopile algunos de los temas presentados durante este tiempo.

