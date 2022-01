Denuncian atraso de siete meses en la distribución de paquetería internacional en Cuba

Correos de Cuba, paquetería internacional Foto © Cubadebate

Los cubanos denuncian que las empresas estatales transitarias y Correos de Cuba tienen retrasos en la entrega de paquetería internacional de hasta 7 meses.

Las denuncias fueron reflejadas por el medio de prensa oficialista Cubadebate, que entrevistó a Mario Suárez Naranjo, director de Operaciones Postales y Logística Integrada de Correos de Cuba, quien también confirmó las quejas de la población por la demora de los servicios.

"Persisten insatisfacciones y reclamos de la población, sobre todo por problemas en la calidad del servicio y, en particular, por la demora en la entrega de los envíos", aseguró el funcionario.

Correos de Cuba indicó que entrega los bultos internacionales en todo el país en un término de 30 días, "a partir del momento en que se registran en el servicio integrado postal”.

El directivo señaló que las personas afectadas por el retraso en la entrega de paquetes comienzan a contar desde que se impuso el envío en el punto de origen, e indicó que eso "no es responsabilidad de Correos de Cuba".

Añadió que los retrasos en la llegada al país de la paquetería se debe a la pandemia del coronavirus y a las tarifas de las aerolíneas internacionales cuyo aumento provocó el incremento de los tramites de paquetería por vía marítima.

Señaló además que en los dos años recientes han estado arribando a Cuba cifras récord de paquetería procedente de agencias privadas de Estados Unidos, que no tienen contrato con la Empresa de Mensajería y Cambio Internacional de Correos de Cuba y “están obligadas a tramitar sus envíos a través de terceros países, la inmensa mayoría por vía marítima, con la demora en término de meses que esto conlleva”.

Zoraya Bravo Fuentes, directora adjunta de la Empresa de Mensajería y Cambio Postal, dijo que hay cientos de paquetes registrados que no han podido ser entregados a sus destinatarios. "Entre las causas más frecuentes están que no coincide la dirección, o la persona no está en el país, o no han hecho la declaratoria de quién lo va a recibir, o es ilegible la información".

La recepción, procesamiento y distribución de la paquetería internacional en Cuba está a cargo de empresas estatales, conocidas como transitarias, entre las que destacan Aerovaradero, Transcargo, Palco, Cubapack y Cubanacán Express. Además está Correos de Cuba que es un operador postal.

En medio de la crisis del coronavirus, estas empresas han visto colapsada su gestión en varios momentos. La mala calidad de sus servicios afectó a miles de cubanos que denunciaron demoras en la entrega de la paquetería que por lo general contiene medicamentos y artículos de primera necesidad enviado por familiares en el exterior.

Correos de Cuba acude a servicios de empresas privadas para intentar cumplir en tiempo la entrega de paquetes internacionales en La Habana.

La semana pasada José Manuel Valido Rodríguez, director de comunicación del grupo empresarial, anunció nuevas alianzas con micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) privadas, para agilizar el proceso de recepción y entrega de bultos enviados desde el extranjero.