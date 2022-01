Kanye West se cuela en la fiesta de su hija Chicago después de que Kim Kardashian no lo invitase

La fiesta de cumpleaños de Chicago y Stormi en casa de Kylie Jenner Foto © Redes sociales de los asistentes

El Clan Kardashian-Jenner estuvo de fiesta este fin de semana. Kim Kardashian y Kylie Jenner decidieron hacer una celebración conjunta por el cumpleaños de sus hijas Chicago y Stormi. Sin embargo, no todo resulto ir como lo esperado por culpa de un asistente sorpresa que no estuvo invitado desde un principio... Kanye West.

La relación entre Kim Kardashian y Kanye West no está pasando su mejor momento meses después de poner punto y final a su matrimonio. El rapero no estaría muy feliz con que su ex esté intentando rehacer su vida con el comediante Pete Davidson, aunque él también esté saliendo con la actriz Julia Fox. Incluso en su última canción le dedicó algunos versos a Kim y Pete...

El caso es que en cuanto las imágenes de la fiesta de las niñas comenzaron a llenar las redes sociales de los miembros de la familia y asistentes, Kanye West recurrió a las suyas para acusar a su ex de no permitirle ver a sus hijos y de ocultarle la dirección en la que estaban celebrando la fiesta para que no pudiese estar con su hija.

"Solo estoy deseando a mi hija un feliz cumpleaños en público. No se me permitió saber dónde era su fiesta... este tipo de cosas realmente están afectando a mi salud", comentó Kanye en el vídeo, en el que dijo que llamó a varias personas de la familia sin lograr que le dijeron dónde era la fiesta para que pudiese ir.

Pero este alboroto se solucionó rápido porque finalmente Kanye sí fue a la fiesta y fue gracias a Travis Scott, que le llamó para decirle dónde era la fiesta, tal y como cuenta el rapero en un vídeo que colgó posteriormente. En él, le dio las gracias a su colega y explica que fue Kylie la que le abrió la puerta de su casa para que pudiese pasar un rato con su hija en este día tan importante para ella.

En varias fotos de la celebración se puede ver a Kanye jugando con su hija en el patio de la mansión de Kylie y también charlando amigablemente con la matriarca del Clan, Kris Jenner.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.