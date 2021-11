Amenazan con desalojo a madres solteras cubanas, embarazadas y con cinco niños a sus cuidados

Elisandra Cardoso y Dayamís Sánchez junto a sus hijos pequeños. Foto © Captura Video/YouTube/Observatorio Cubano de Derechos Humanos

Dos madres solteras cubanas fueron amenazadas de ser desalojadas, junto con sus pequeños hijos, de un local que ocuparon irregularmente en Alquízar, provincia de Artemisa.

Elisandra Cardoso, quien está embarazada de su tercer hijo, y Dayamís Sánchez, también embarazada de su cuarto hijo, ocuparon ilegalmente unas viviendas rechazadas por pescadores de la localidad, tras varios años de espera para que el gobierno les entregue una casa por su situación social, denuncia en su canal de YouTube el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Ambas madres recibieron una notificación de la Dirección Municipal de la Vivienda en Alquízar y del Grupo de Enfrentamiento a las Ilegalidades para que desalojen en 72 horas las casas que ocuparon, pero sin ofrecerles ninguna otra solución para que ellas puedan tener un techo donde cuidar y educar a sus hijos.

Las madres relatan en el vídeo que llevan años luchando con la burocracia gubernamental para que se les reconozca el derecho a una vivienda digna.

Igual exponen que, luego de haberles prometidos que se les entregaría una casa, las dejaron fuera del programa de ayuda sin darles explicaciones ni asegurarles una alternativa a su situación.

Las autoridades en la isla hasta ahora no revelan las cifras de personas que están en igual situación que estas dos madres solteras, por lo que no se sabe con exactitud la cantidad de cubanos pueden estar viviendo en asentamientos ilegales o en locales abandonados para convertirlos en viviendas.

No obstante, con regularidad son difundidas historias sobre casos similares a estas dos madres cubanas.

En junio de este año trascendió que siete mujeres y diez niños recibieron una amenaza de desalojo por haber ocupado un local que permanecía abandonado desde hace 40 años en la carretera de Murga, en la zona del Wajay.

“Nos maltrataron de palabra, no tuvieron ni en cuenta que tenemos niños chiquitos”, denunció una de las afectadas.

Por esa misma fecha se supo que otros cubanos fueron multados por asentarse de manera ilegal en los Jardines de la Tropical, en el municipio Marianao.

“Es doloroso que no me pertenezca ni siquiera un pedacito de tierra. Yo no le pido al Estado ni al gobierno que me den tres caballerías de tierra para yo vivir, yo le pido simplemente un pedacito de tierra”, aseguró Osmar Alcolea Soris, uno de los ocupantes del asentamiento.

También en octubre último unas nueve familias, en las que hay por lo menos 15 menores de edad, tuvieron solo siete días para desalojar un local abandonado que presuntamente pertenece a la empresa estatal de Servicios Locales en Santiago de las Vegas, municipio habanero de Boyeros.

Dayme Rosales, en nombre de las familias afectadas, contó que a las autoridades del gobierno no les importó la situación en la que viven estas familias y dictaminó que deben abandonar el sitio y todo lo que se construyó de manera ilegal será demolido.

“Esto desde hace ocho años estaba lleno de hierba, basura, de ratas y nosotros lo limpiamos y construimos algunas casas porque muchas somos madres”, relató, además, Rosales.