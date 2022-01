Agencia española EFE podría salir de Cuba en cuestión de semanas

Sede de la Agencia EFE en Madrid Foto © SEPI

La agencia española de prensa EFE podría salir de Cuba "en pocas semanas" según las palabras de su presidenta Gabriela Cañas, quien declaró que no se trata de una decisión propia, sino una imposición del gobierno cubano.

“No queremos irnos de Cuba. El problema es que nos están echando de Cuba. Solo tenemos dos periodistas acreditados y uno de ellos tiene que renovar su visa todos los meses”, explicó Cañas este miércoles a la Voz de América (VOA).

Con la censura implícita en las decisiones de las autoridades cubanas, a mediados de diciembre Cañas advirtió que la agencia española de noticias se estaría replanteando su permanencia en Cuba por no poder ejercer el periodismo libremente, y reiteró que el gobierno de la isla solo había devuelto dos de las siete credenciales que retiraron en noviembre.

Sin las acreditaciones necesarias y con todas las restricciones impuestas a su personal por el régimen cubano, la agencia se estaría planteando dejar su oficina en Cuba y retirar al poco personal que aún se mantiene en La Habana.

“En definitiva en la agencia EFE nos estamos empezando a plantear nuestra permanencia en la isla porque si no podemos ejercer el periodismo, si no lo podemos ejercer libremente sobre todo, no podemos hacer más. De verdad que la agencia no tiene ningún interés en irse de Cuba, pero si nos echan, no podríamos hacer otra cosa. Tendríamos a lo mejor que informar desde fuera de la isla”, dijo Cañas en un foro de comunicación que sesionó en diciembre en Madrid.

Este miércoles, Cañas repitió el mismo mensaje a VOA. “No vamos a salir de Cuba por decisión nuestra. Somos el medio internacional que más reporta sobre Cuba. [El Gobierno cubano] nos obliga a irnos”. La agencia, dijo, decidirá su futuro “dentro de pocas semanas”.

Tras la cobertura que realizó de las históricas protestas del 11J, así como de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N, EFE vio cómo el régimen cubano revocaba en noviembre las credenciales de prensa a tres editores, un camarógrafo y un fotógrafo, sin revelar las razones.

Con una plantilla regular de siete periodistas, dos españoles y cinco cubanos, EFE lleva casi 50 años con una delegación en La Habana que produce casi el 50 por ciento de las noticias que se publican en América Latina sobre Cuba. “Creemos que esa repercusión no les gusta. No sabemos lo que está pasando”, indicó Cañas, lamentando haberse quedado “sin testigos en la isla”.

"EFE también reportó extensamente sobre prisioneros políticos y protestas de la oposición”, indicó Atahualpa Amerise, subdirector de la oficina de EFE en Cuba por más de tres años, “Yo creo que el Gobierno cubano se puso muy nervioso sobre la agencia”.

Ante la inminente salida, EFE está buscando soluciones y confía en que el nuevo embajador de Cuba en Madrid, Marcelino Medina, pueda actuar como intermediario. Las maniobras del régimen cubano para atar de pies y manos a la agencia, generaron quejas del gobierno español y críticas de la comunidad internacional. En respuesta, las autoridades cubanas restauraron las credenciales a un editor y un fotógrafo.

“Será terrible”, consideró Cañas sobre la perspectiva de salir de Cuba. “Nos dejará sin ojos ni oídos y no podremos reportar igual. Cuba tiene una relación histórica con España y viceversa. Podemos reportar desde afuera, pero no será lo mismo”, dijo Cañas. “También será malo para la sociedad cubana y la libertad de expresión”.

“Sería algo muy triste que la agencia EFE tenga que reconsiderar su presencia en Cuba, un país al que la sociedad española se siente muy cercano y viceversa”, dijo este domingo el canciller español, José Manuel Albares, entrevistado por El Diario. “Lo que queremos para ellos es que permanezcan en la isla, pero tienen que tener los medios para trabajar con libertad”, dijo reconociendo que el Gobierno está trabajando tras bastidores para ayudar a la agencia, pero sin revelar detalles de sus gestiones diplomáticas con Cuba.