Pastor cubano denuncia el "silencio cómplice" tras cierre de Radio Martí y eliminación de fondos de USAID

El cierre de Radio y Televisión Martí, junto con la eliminación de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destinados a la sociedad civil cubana, ha generado una fuerte ola de reacciones entre exiliados, activistas y periodistas independientes.

Entre los pronunciamientos más contundentes se encuentra el del pastor y activista cubano Ignacio Estrada, quien a través de una publicación en Facebook denunció el "silencio cómplice" de quienes en el pasado se beneficiaron de estas iniciativas y ahora prefieren callar o incluso aplaudir las medidas que han puesto fin a estos programas.

Estrada, con un mensaje titulado "El silencio que nos pudre: Un grito que no callaré", hizo un enérgico llamado a la comunidad del exilio, instándola a no olvidar el papel crucial que jugaron instituciones como la USAID, el National Endowment for Democracy (NED) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) en la formación y apoyo a la disidencia cubana.

Según el activista, estas organizaciones no solo brindaron financiamiento, sino que fueron el sostén de muchos opositores, periodistas y líderes de la sociedad civil que, en su momento, lograron amplificar su voz a través de Radio Martí.

"Hay silencios que apestan. Hieden a traición, a doble moral, a un egoísmo que nos carcome", escribió Estrada. "Nos dieron cámaras, micrófonos, formación. Nos hicieron periodistas, líderes, voces. Pero no eran solo recursos: eran personas. Héroes que desafiaron a la policía política, que cruzaron calles vigiladas para traernos ayuda hasta la puerta. Los abracé, les lloré encima. Arriesgaron sus vidas por nosotros".

La desaparición de estos programas ha sido recibida con indignación por distintos sectores del exilio cubano y de la prensa independiente. Para muchos, como el opositor José Daniel Ferrer, Radio Martí representaba uno de los pocos medios de comunicación capaces de llevar información sin censura a la isla, contrarrestando la narrativa del régimen cubano.

La USAID, por su parte, financiaba proyectos de formación y asistencia a activistas, fortaleciendo la sociedad civil dentro de Cuba.

Diversos reportes indican que el cierre de estos programas responde a la nueva estrategia de la administración de Donald Trump, quien ha decidido eliminar fondos a la USAID y cerrar Radio Martí, argumentando supuestos problemas de transparencia y eficiencia en el uso de estos recursos.

Esta decisión ha afectado a numerosos periodistas y trabajadores de estas instituciones, muchos de los cuales han quedado desempleados tras años de servicio en la lucha por la libertad de prensa y los derechos humanos en Cuba.

El pastor Estrada no solo denunció la indiferencia de quienes en su momento se beneficiaron de estos programas, sino que también cuestionó el apoyo incondicional que algunos exiliados han manifestado hacia las decisiones de Trump, a pesar de las graves consecuencias que estas han tenido para los activistas en la isla.

"Piensen en la prensa independiente sin herramientas, en los activistas que se quedaron, luchando con las uñas, en la sociedad civil que se desangra. Ellos merecen lo que tuvimos", afirmó.

El cierre de Radio Martí ha sido especialmente polémico, ya que la emisora era una de las pocas fuentes de información alternativa para los cubanos en la isla, quienes dependen de este tipo de medios para conocer la realidad más allá de la propaganda estatal.

Organizaciones como la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) han advertido sobre las repercusiones de esta medida, señalando que representa un golpe para la disidencia y la prensa libre.

Desde su creación en 1985, Radio Martí se convirtió en una plataforma clave para dar voz a opositores, activistas y periodistas independientes. Su cierre deja un vacío difícil de llenar en la lucha contra la censura en Cuba.

Ahora, con la eliminación de los fondos de la USAID y el desmantelamiento de otros programas de apoyo a la sociedad civil, se abre un panorama incierto para quienes siguen resistiendo dentro de la isla.

Estrada concluyó su mensaje con un llamado a la acción: "Levanta la voz conmigo. Que nuestra libertad no sea un privilegio egoísta, sino un puente para los que aún sangran bajo la bota. Si callamos, nos traicionamos; si actuamos, honramos nuestra deuda de sangre".

La controversia sigue creciendo mientras el exilio cubano y los actores políticos en Washington debaten el futuro del apoyo a la sociedad civil cubana. Mientras tanto, dentro de la isla, los opositores enfrentan una nueva etapa de incertidumbre sin los recursos y el respaldo que en el pasado les brindaron estas instituciones.