Carnota hace broma telefónica a Yulién Oviedo

Carnota y Yulién Oviedo Foto © YouTube / Carnota - Facebook/ Yulién Oviedo

El influencer cubano José Ernesto González Carnota, conocido simplemente como Carnota, hizo una broma telefónica al cantante Yulién Oviedo, a quien le propuso hacer una colaboración musical, a pesar de los pocos seguidores del reguetonero.

La “máquina” que el joven humorista corrió a Oviedo está en su canal de Youtube y suma ya más de 18,000 reproducciones, además de 2,900 likes y 249 comentarios.

“Le alegras el día a uno, que vivimos aquí en la desgracia y el estrés del día a día en Cuba. Te agradezco mi hermano, de verdad”, escribió un internauta.

“Felicidades, Carnota, el mejor de Cuba, sigue así bro”; “Dejé el videíto para hoy por la mañana, para empezar el día con buen ánimo”; “Me encantan los videos, sigue así con el contenido tan bueno”; "Me he reído con ganas, muchas felicidades", afirmaron otros seguidores del artista.

Parte de la broma implicó ofrecerle a Yulién un “contrato de trabajo” con una discográfica inexistente, a cambio de que grabara un tema con un “muchachito” de la nueva generación.

“Tú no pegas nada, asere y yo quiero que pegues algo, para ayudarte”, le dice el personaje.

“Yo tengo un tema que se llama Pequeño Gigante que a ti te va a entrar perfecto”, añade, en referencia a la baja estatura del reguetonero y a los pocos éxitos que ha tenido en su carrera durante los últimos años.

El chiste continúa durante 12 minutos, aproximadamente, a pesar de que el cantante colgó su teléfono en una ocasión, molesto por lo que escuchaba desde el otro lado de la línea.

Justo al final del clip, Carnota se identifica y reconoce la broma. "Por poco me c*** en la madre de Mauricio, un abrazo hermano, me trabaste ahí riquísimo", afirmó Yulién en un comentario al video, también posteado desde la cuenta de Instagram del influencer.

Conocido por hacer este tipo de trabajos, el humorista ha “corrido máquina” por teléfono a otros artistas cubanos. Mencionó a Rebeca Martínez, entre otros. Asimismo ha ido desarrollando otros personajes bien simpáticos, como Rosi Ruz y Nené.

Para imprimirle calidad a su obra y crecer como artista, Carnota toma clases de actuación con la profesora Massiel Dueñas y observa a otros creadores con proyección similar a la suya, entre ellos Marco y Luisito Comunica. “Siempre trato de tomar lo mejor de todos y ponerle mi sello de humor”, dijo a CiberCuba en una entrevista reciente.

Uno de sus mayores éxitos fue una parodia a la serie española "Casa de Papel", en la que narra la historia de un grupo de cubanos que, obligados por la escasez en el país, deciden planear y llevar a cabo el asalto a un banco.

El show, en su primera temporada, logró más de un millón de reproducciones al poco tiempo de ser lanzado en diferentes plataformas digitales y también alcanzó gran popularidad en la isla, a través del paquete semanal.

Yulién Oviedo anunció a inicios de enero que en 2022 grabaría un último disco para luego retirarse, decepcionado ante el odio y las polémicas que generan las redes sociales. Hace algunas jornadas incendió Twitter con un comentario a sus críticos en el que aludía a la situación de la alimentación en Cuba.

"Qué malo debe ser criticar con hambre", escribió el cantante en un tuit que generó numerosas respuestas de cubanos, que se burlaron de su carrera artística. "Si dependemos de tu carrera musical y tus resultados, pues obvio que nos morimos de hambre", le respondió un internauta.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.