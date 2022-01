Yulien Oviedo anuncia un último disco y su retiro de la música

Yulién Oviedo Foto © Facebook/ Yulién Oviedo

El reguetonero cubano Yulien Oviedo anunció este lunes que durante 2022 grabará un último fonograma para luego retirarse definitivamente de la música y dedicarle tiempo a su familia.

El artista dijo desde su cuenta de Twitter que, una vez terminado el álbum, empezará a enfocarse en cosas que lo hagan feliz. “No quiero más polémicas, más enredos, más enemistades, me afecta el odio que existe entre nosotros, se acabó”, añadió el cantante.

En respuesta a la publicación numerosos usuarios lo critican por la decisión en tanto otros le celebran el propósito de alejarse de las controversias con otros artistas.

Sin embargo, algunos internautas lo urgen a retirarse de inmediato. “Gracias por retirarte, ojalá sea pronto y no te preocupes que nadie espera el disco”, comentó un usuario.

"Tú música no se escucha ya en ningún lado. Lucha tu puesto en los CDR y deja el arte para quienes saben hacerlo", "Cuba te agradece por dejar de castigarla con tus canciones mediocres", "Adiós y hasta nunca. Espero que seas fiel a tu palabra y no regreses nunca", fueron algunos de las respuestas a su tuit.

Estas reacciones responden también a una polémica en la que se vio envuelto el cantante luego de afirmar que no creía que en Cuba hubiese una dictadura.

El artista también criticó los temas que otros músicos dedicaron a la isla tras los sucesos del 11J.

"Antes de dormir quiero dar un consejo, el próximo que vaya a hacerle una canción a Cuba, paso 1-escuchar "Patria y Vida", paso 2-escuchar la del Micha, paso 3-afincar el lápiz y hacer buena producción musical que lo que están sacando son tremendos mojones para quedar bien", escribió Oviedo en esa oportunidad.

Las reacciones de algunos internautas fueron muy críticas con el músico. "Yo lo único que veo aquí es una falta de respeto muy grande a todos tus colegas, que de una forma u otra lo único que han hecho es aportar su granito de arena de la mejor forma que lo saben hacer", "Por lo menos ellos se toman su tiempo en dedicarle algo a Cuba, el pueblo que hace al artista, tú no haces nada y vives de los placeres del yuma, so hipócrita", respondieron los usuarios.

En septiembre Yulien había declarado que no tomaría bandos políticos y que se retiraba de esa esfera de la vida pública. "No soy político ni sé nada de política, solo sé que la política es un negocio, pero no el mío. Mi negocio es la música, lo más que puedo hacer es estar en Cuba con ellos, apoyarlos y pedir por una mejor calidad de vida en todos los sentidos", afirmó en aquella oportunidad.

La próxima controversia de Oviedo llegó apenas en octubre, cuando dijo que tras dos años de ausencia regresaría a los escenarios en el país. Su primer concierto fue el 7 de noviembre de 2021. Tres días después, hizo nuevas declaraciones polémicas, pues presumió en sus redes sociales de haber ganado un millón de pesos en la presentación que ofreció.

Su alarde fue la respuesta a quienes aseguraron que su concierto se llenó porque "fue gratis" y la gente en Cuba estaba "desesperada" por salir después de una estricta cuarentena en la isla.

