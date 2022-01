Lanzan épico tráiler para el show del descanso del Super Bowl 2022 con cinco leyendas del rap

Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y Mary J. Blige Foto © Twitter / NFL

Se avecina un show espectacular en el intermedio del Super Bowl 2022. Y buena muestra de ello es el adelanto que dio Pepsi en el tráiler que colgó en sus redes sociales y Youtube. Una auténtica joya cinematográfica dirigida por F. Gary Gray en la que aparecen Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y Mary J. Blige.

Las cinco leyendas del rap serán los encargados de amenizar el descanso del Super Bowl el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium en Inglewood, California. Un espectáculo que promete ser épico al igual que lo es el adelanto que dieron unas semanas antes del gran día.

Mientras que llega el momento de poder disfrutar del show de los cinco raperos, en el que es uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo, Pepsi presentó el tráiler para poner las expectativas por las nubes. Y lo han conseguido.

Bajo el título de "The Call" (La Llamada), vemos a los cinco raperos apareciendo en pantalla mientras van sonando algunas de sus canciones más icónicas. "Rap God", "The Next Episode", "Family Affair", "HUMBLE", "Still DRE" y para el final "California Love".

Inspirado en los años noventa, los raperos van apareciendo cada uno en un escenario distinto para revelarse al final que es Dr. Dre el que les ha estado enviando mensajes para reunirles frente al SoFi. El tráiler acaba con los raperos llegando al recinto mientras suena de fondo "California Love" de Tupac Shakur.

Los cinco raperos se presentarán este año después de que el año pasado fuese el canadiense The Weeknd el protagonista del intermedio del Super Bowl, al igual que el anterior lo fueron Jennifer Lopez y Shakira.

Te dejamos aquí sus presentaciones para que las revivas y calientes motores para lo que se viene este año:

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.