Crítico de cine Frank Padrón muestra preocupación ante la reciente ola de violencia y asaltos en las calles

El crítico de cine Frank Padrón mostró su preocupación por la creciente ola de violencia y asaltos en las calles cubanas, la cual, afirmó, "no es cuento, ni exageración, ni propaganda enemiga".

"La ola de violencia, robos, asaltos –incluso a horas diurnas, en céntricas avenidas– no es cuento, ni exageración, ni propaganda enemiga. Es una triste, golpeante y creciente realidad que puede llevarnos a límites impredecibles si la Policía Nacional Revolucionaria, y quienes la dirigen, no toman cartas en el asunto ya!", dijo en un post de Facebook titulado "Llamamiento, o mejor, SOS a la PNR".

El también columnista de la revista Cubacine explica que vive en una céntrica zona del Vedado que colinda con un gran parqueo público y que históricamente ha sido un lugar tranquilo con una posta policial en la esquina, de frecuente tránsito de personas de todas partes.

"Hace tiempo no existe, como tampoco en otras zonas donde veía miembros de la PNR solos o en pareja; como se sabe soy periodista cultural y debo asistir a actividades nocturnas por mi trabajo, pero de veras temo", comentó Padrón, quien criticó a los que justifican la violencia con otras ciudades señaladas por la violencia.

Afirma que "testimonios cercanos, verídicos, comprobables sobran: no quiero emborronar cuartillas, y alerto a los justificadores y taponeadores de siempre, que no me vengan con que en Medellín hay mucha más violencia y que en el Bronx también (a propósito, viví una semana en este último y no vi ni una discusión callejera) pues de cualquier manera se supone que lo que tenemos y alcanzamos se hizo para no pasar por eso", expresó.

Decenas de denuncias de ciudadanos cubanos dan cuenta de una ola de asaltos y violencia en las calles, especialmente contra motoristas, que ha costado la vida a varias personas.

A inicios de enero fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona en el río La Palma, en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, que presentaba heridas de arma blanca, y que presuntamente habría sido víctima de un asalto para robarle una moto.

Asimismo, la policía capturó a los asesinos de Armando Argelio Pérez Zaldívar, un motorista de 49 años en Holguín, quien había sido encontrado muerto la víspera, tras varios días desaparecido.

Sus captores lo mataron para robarle la moto y pagar una deuda de 50.000 pesos cubanos, según declararon.

El gobierno cubano ha negado que exista una escalada de violencia en la isla caracterizada por el aumento de los asaltos contra motoristas, ante lo cual decenas de cubanos reaccionaron indignados afirmando que el régimen quiere "tapar el sol con un dedo", y reiteraron que los asaltos con violencia están afectando a motociclistas, conductores de vehículos y transeúntes.

A mediados de diciembre el Club de Motos Eléctricas denunció en Facebook el incremento de asaltos a algunos de sus miembros, algunos de ellos con armas blancas, y pidió a las autoridades actuar de inmediato para frenar la situación. Durante el mes se han publicado varias denuncias de hechos similares.