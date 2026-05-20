CiberCuba estrena documental sobre Luis Manuel Otero Alcántara

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El documental «Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados», dirigido por el cineasta cubano Ernesto Fundora Hernández, se estrena este miércoles en CiberCuba, ampliando el alcance de una producción biográfica que recorre la vida, el activismo y la obra del artista y preso político cubano, cofundador del Movimiento San Isidro.
El audiovisual, de una hora y 38 minutos, combina material de archivo, entrevistas e imágenes inéditas rodadas entre Cuba y México durante el período 2016-2021, con un corte final completado en Ciudad de México en noviembre de 2025 bajo el sello Video Vueltas Producciones.
Este documental tuvo su estreno mundial el 7 de febrero de 2026 en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, con proyecciones adicionales en La Pequeña Habana y transmisión por N+ Univision Miami.
Entre los protagonistas que aparecen en la producción figuran Yanelys Núñez, Amaury Pacheco e Iris Ruiz, colaboradores cercanos de Otero Alcántara en el Movimiento San Isidro.
La fotografía estuvo a cargo de Carmelo Raneri y del propio Fundora, la edición y postproducción correspondieron a Josafat Hernández, y la música contó con la participación de Omar Sosa y Armando Gola.
El documental retrata el surgimiento del Movimiento San Isidro en 2018, plataforma cultural y cívica fundada en respuesta al Decreto 349, que criminalizó el arte independiente en Cuba, y narra las acciones de resistencia que convirtieron a Otero Alcántara en símbolo internacional de la lucha por la libertad de expresión.
El propio artista declara: «Cuando un gobierno se abroga el derecho de decir qué es lo que se produce en materia cultural, desde ese momento la sociedad está perdida. Desde ese momento la sociedad deja de tener futuro».
El estreno se produce en un momento de máxima atención internacional sobre su caso. Otero Alcántara cumple condena en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, tras ser arrestado el 11 de julio de 2021 durante las históricas protestas del 11J y condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por «ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos».
Entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 2026, el artista realizó una huelga de hambre de ocho días para denunciar amenazas de muerte de agentes del Departamento 21 de la Seguridad del Estado.
El 24 de abril, publicó un ensayo en The New York Times desde prisión, transmitido al exterior mediante llamadas telefónicas de 10 minutos con asistencia de la artista Coco Fusco.
Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia, y en 2024 recibió el Premio Rafto de Derechos Humanos, otorgado por la Fundación Rafto de Noruega.
El Tribunal Supremo Popular ratificó en abril de 2026 que su condena vence el 9 de julio de 2026, rechazando un recurso de hábeas corpus presentado por Cubalex, lo que sitúa el estreno del documental a semanas de su previsible liberación.
En la cinta, Otero Alcántara resume con claridad el sentido de su lucha.
«Convoco a todos a que nos apoyen. Convoco a todos a que nos unamos. Convoco a todos a que vean la verdadera realidad cubana y no se dejen llevar solamente por eso mediático que construye el gobierno cubano».
Preguntas frecuentes sobre el documental de Luis Manuel Otero Alcántara y su situación actual
CiberCuba te lo explica:
¿De qué trata el documental sobre Luis Manuel Otero Alcántara estrenado en CiberCuba?
El documental «Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados» trata sobre la vida, el activismo y la obra del artista y preso político cubano. Este largometraje biográfico, dirigido por Ernesto Fundora Hernández, explora su papel como cofundador del Movimiento San Isidro y su lucha por la libertad de expresión en Cuba, especialmente en respuesta al Decreto 349 que criminalizó el arte independiente en la isla.
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¿Por qué Luis Manuel Otero Alcántara es considerado un preso político?
Luis Manuel Otero Alcántara es considerado un preso político porque fue condenado a cinco años de prisión bajo cargos de "ultraje a los símbolos de la patria", "desacato" y "desórdenes públicos" tras las protestas del 11 de julio de 2021. Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, lo reconocen como preso de conciencia y denuncian que su proceso judicial estuvo motivado políticamente.
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¿Qué impacto ha tenido el Movimiento San Isidro en Cuba?
El Movimiento San Isidro ha tenido un impacto significativo en Cuba al convertirse en una plataforma cultural y cívica que desafía la censura y represión estatal. Fundado en 2018 en respuesta al Decreto 349, el movimiento ha ganado notoriedad internacional y ha sido un símbolo de resistencia frente al régimen cubano, destacándose por su defensa de la libertad de expresión y derechos civiles.
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¿Cuándo se espera la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara?
Se espera que Luis Manuel Otero Alcántara sea liberado el 9 de julio de 2026, fecha en que vence su condena de cinco años, según ratificó el Tribunal Supremo Popular de Cuba. Sin embargo, su liberación está en el centro de la atención internacional debido a las denuncias de irregularidades en su proceso judicial y las presiones diplomáticas para su liberación anticipada.
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¿Qué planes tiene Luis Manuel Otero Alcántara tras su liberación?
Luis Manuel Otero Alcántara planea viajar a Miami tras su liberación, prevista para el verano de 2026. Según reveló el cineasta Ernesto Fundora, este viaje representa una etapa de formación espiritual y personal para Otero, además de ser un acuerdo que ha discutido con las autoridades. Su intención es continuar su activismo desde el exterior, donde su mensaje podría tener más alcance.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.