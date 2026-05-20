CiberCuba estrena documental sobre Luis Manuel Otero Alcántara

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El documental «Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados», dirigido por el cineasta cubano Ernesto Fundora Hernández, se estrena este miércoles en CiberCuba, ampliando el alcance de una producción biográfica que recorre la vida, el activismo y la obra del artista y preso político cubano, cofundador del Movimiento San Isidro.

El audiovisual, de una hora y 38 minutos, combina material de archivo, entrevistas e imágenes inéditas rodadas entre Cuba y México durante el período 2016-2021, con un corte final completado en Ciudad de México en noviembre de 2025 bajo el sello Video Vueltas Producciones.

Este documental tuvo su estreno mundial el 7 de febrero de 2026 en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, con proyecciones adicionales en La Pequeña Habana y transmisión por N+ Univision Miami.

Entre los protagonistas que aparecen en la producción figuran Yanelys Núñez, Amaury Pacheco e Iris Ruiz, colaboradores cercanos de Otero Alcántara en el Movimiento San Isidro.

La fotografía estuvo a cargo de Carmelo Raneri y del propio Fundora, la edición y postproducción correspondieron a Josafat Hernández, y la música contó con la participación de Omar Sosa y Armando Gola.

El documental retrata el surgimiento del Movimiento San Isidro en 2018, plataforma cultural y cívica fundada en respuesta al Decreto 349, que criminalizó el arte independiente en Cuba, y narra las acciones de resistencia que convirtieron a Otero Alcántara en símbolo internacional de la lucha por la libertad de expresión.

El propio artista declara: «Cuando un gobierno se abroga el derecho de decir qué es lo que se produce en materia cultural, desde ese momento la sociedad está perdida. Desde ese momento la sociedad deja de tener futuro».

El estreno se produce en un momento de máxima atención internacional sobre su caso. Otero Alcántara cumple condena en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, tras ser arrestado el 11 de julio de 2021 durante las históricas protestas del 11J y condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por «ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos».

Entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 2026, el artista realizó una huelga de hambre de ocho días para denunciar amenazas de muerte de agentes del Departamento 21 de la Seguridad del Estado.

El 24 de abril, publicó un ensayo en The New York Times desde prisión, transmitido al exterior mediante llamadas telefónicas de 10 minutos con asistencia de la artista Coco Fusco.

Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia, y en 2024 recibió el Premio Rafto de Derechos Humanos, otorgado por la Fundación Rafto de Noruega.

El Tribunal Supremo Popular ratificó en abril de 2026 que su condena vence el 9 de julio de 2026, rechazando un recurso de hábeas corpus presentado por Cubalex, lo que sitúa el estreno del documental a semanas de su previsible liberación.

En la cinta, Otero Alcántara resume con claridad el sentido de su lucha.

«Convoco a todos a que nos apoyen. Convoco a todos a que nos unamos. Convoco a todos a que vean la verdadera realidad cubana y no se dejen llevar solamente por eso mediático que construye el gobierno cubano».