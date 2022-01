Piden ayuda para joven cubano postrado por artitris reumatoide en Holguín

Héctor Pupo Quiala padece de artritis reumatoide desde los 12 años Foto © Facebook/ Héctor Pupo Quiala

La cubana Eliosdany Herrera pidió ayuda para el joven holguinero Héctor Pupo Quiala, quien padece desde los 12 años de artritis reumatoide y se encuentra postrado en una cama pues los medicamentos ya no le hacen efecto y lleva mucho tiempo sin ser valorado por especialistas.

“En diferentes instancias ha tramitado su queja, ha pedido prácticamente compasión y solidaridad con su problema. Lacerante ha sido el comportamiento de un sistema que dice ser el último bastión de la justicia social y la sensibilidad humana; por puro trámite, acuden a su casa representantes de Salud Pública para dar las mismas respuestas de siempre. Muchos papeles para que él firme como constancia de que lo “atendieron”. Y ninguna solución”, refirió Herrera en su publicación.

Asimismo, comentó que muchas veces el joven no puede siquiera dormir y se cae de la cama, como consecuencia de la intensidad de sus dolores y la falta de medicamentos y afirmó que la poca ayuda que ha recibido es por parte de grupos opositores que le han hecho llegar algunas medicinas e incluso una silla de ruedas eléctricas para que al menos se pueda trasladar.

“Por favor este muchacho necesita ser atendido por los médicos. No sé trata de política , no es cuestión de ideologías, no se trata de propaganda usada como arma contra nadie. Él necesita que lo lleven a uno de esos hospitales que aún quedan en Cuba con algo de calidad donde puedan valorarlo los especialistas. Una buena persona se ofreció a comprarle en otro país los medicamentos pero él ya no sabe ni cuales pueden ser. Ya no sabe cuáles pueden o no ser necesarios”, agregó.

Ante su terrible situación de salud, Pupo Quiala decidió ir a inicios de enero hasta la zona de descanso de Raúl Castro Ruz en Cayo Saetía y reclamar una atención médica digna y que responda a sus necesidades. Un familiar del joven publicó en Facebook la noticia y dijo estar preocupado por su integridad física ya que los oficiales de la Seguridad del Estado podrían hacerle cualquier cosa.

"Gracias a la disidencia es que mi primo recibe algo de medicina y ayudas, porque si es por el gobierno se muere", denunció. Posterior a este video, otro usuario que se identificó como Julio César Góngora afirmó que Pupo Quiala fue maltratado por la Seguridad del Estado mientras se encontraba a la espera de que alguien del gobierno lo atendiera.