Niña cumple siete años el día del juicio contra su madre por el 11J en Mayabeque

Familia Acosta Moreno del Surgidero de Batabanó. Foto © Facebook/Lázaro Castell

La hija de la manifestante del 11J Yusmely Moreno cumplió siete años el mismo día que su madre era enjuiciada en el Tribunal Provincial Popular de Mayabeque, ubicado en la cabecera municipal de San José de las Lajas.

“Ayer hubo lágrimas en el Tribunal Provincial de Mayabeque. Una de las abogadas centró su defensa en la condición de madre de una de las presas del 11J: ‘Hoy su hijita cumple 7 año’, dijo, y Yusmely Moreno rompió en unos sollozos incontrolables, que acabaron contagiando al resto de la audiencia, incluyendo a los miembros del tribunal”, refiere en su perfil de Facebook el usuario que se identifica como Lázaro Castell.

Según Castell, a Moreno y a Mailene Nogueras, otra mujer del grupo de once personas enjuiciadas por manifestarse el 11 de julio último, les permitieron añadir unas últimas palabras y “ambas aprovecharon para pedir al jurado que tuviesen en cuenta su condición de madres, a la hora de dictar sentencia”.

“Por las abogadas no quedó. La defensa fue brillante, y corajuda. Justo es reconocer que todas dieron lo mejor de sí”, apunta también la publicación de Castell sobre el juicio ocurrido la última semana-

También dijo que por iniciativa de otros familiares de detenidos se hizo una colecta para celebrarle el cumpleaños a Sinaí Acosta Moreno, la hija de Yusmely Moreno y Danger Acosta, ambos padres detenidos y enjuiciados por salir a defender a sus hijos adolescentes cuando estaban siendo reprimidos durante las protestas en el Surgidero de Batabanó.

La improvisada festividad incluyó simbólicamente al padre de Sinaí, quien cumplió 44 años en la cárcel este 19 de enero, un día después que su hija.

Acosta y su esposa Yusmely Moreno, de 42 años, fueron violentados y posteriormente detenidos por defender a sus hijos adolescentes cuando estaban siendo golpeados por fuerzas antimotines.

“Ambos fueron golpeados y detenidos cuando intervinieron en defensa de sus hijos adolescentes menores de edad, que estaban siendo golpeados por las brigadas antimotines que llegaron a disolver la manifestación pacífica. A su hija de 17 años le rompieron la cabeza”, refirió la activista Salomé García Bacallao del grupo de trabajo independiente Justicia 11J sobre el caso de esta familia.

La pareja, que tiene cuatro hijos, había ido hasta el parque del Sumidero de Batabanó para intentar convencer a sus hijos adolescentes de regresar a casa. Moreno ha estado detenida en la Prisión de Mujeres de Occidente, mientras que Acosta ha permanecido en la prisión de Quivicán.

En los comentarios de la publicación, Castell dice que los padres de Sinaí llevan seis meses presos y que la fiscalía les pidió a ambos tres años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado.

“Aunque en el caso de ellos, tienen la esperanza de que salgan absueltos el 15 de febrero, cuando dicten sentencia, pues ellos no participaron en las protestas. Ellos solo corrieron a defender a la hija menor de edad cuando la estaban agarrando para llevársela presa”, dice, además.

Actualmente la fiscalía cubana imputa a los manifestantes del 11J por diversos delitos, como desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje a los símbolos patrios y, en el caso de las penas mayores, por el presunto delito de sedición.

Las autoridades judiciales de Cuba no acostumbran a informar sobre los procesos legales, sobre los que tampoco reportan los medios oficiales. Además las vistas no son públicas y los medios internacionales no tienen posibilidad de cubrirlos.