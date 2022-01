Descalzo y sin camiseta, Maluma se lanza en plancha a la nieve y canta "Cositas de la USA

Maluma se tira a la nieve Foto © Instagram / Maluma

Maluma está de celebración por el tema que acaba de lanzar a todas las plataformas digitales, un regalo en forma de canción llamado "Cositas de la USA" y que promocionó de una manera un tanto peculiar mientras está de vacaciones en la nieve: ¡tirándose al suelo nevado sin camiseta y descalzo!

Fue a través de un vídeo de Instagram donde el Pretty Boy presumió de torso y mucha valentía. "¿No han escuchado Cositas de la USA?", pregunta enfadado al vídeo mientras se quita la camiseta para después lanzarse a la nieve mientras grita: "Tienen que escucharlo ya".

Al cantante colombiano se le ocurrió tirarse en plancha a la nieve mientras suena su nueva canción de fondo. Y no nos podemos imaginar el frío que tuvo que pasar los segundos que pasó que dura este breve vídeo, pero lo cierto es que cuando se levanta no tiene cara de estar pasándoselo muy bien, aunque la sonrisa le acompañó durante esta locura y hasta se atrevió a cantar unos versos mientras estaba de pie sobre la nieve...

En el tablón de comentarios encontramos todo tipo de mensajes, desde los que se ríen (como el amigo que le graba) hasta los que le dedican piropos por su cuerpo y belleza...

Está claro que el intérprete de "Felices los cuatro" ha captado la atención de más de un seguidor con este vídeo, así que su objetivo de promocionar su nueva canción de esta manera está siendo un éxito.

Si todavía no la has escuchado "Cositas de la USA", aquí te dejamos el videoclip para que complazcas a Maluma y no tardes más en darle al 'play'.

