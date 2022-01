Madre de preso político Rowland Jesús Castillo: "no tengo miedo de luchar por mi hijo"

"No le demuestro miedo a nada, porque no tengo miedo. No tengo miedo de luchar por una calidad de vida para mí, no tengo miedo de luchar por mi hijo, no tengo miedo de enfrentar ningún tipo de situación con ninguno de los esbirro que pueda estar acosándome, no les temo a nada, no le temo a la muerte y si no le temo a la muerte no le temo a nada", afirmó este martes Yudinela Castro Pérez, madre del preso político Rowland Jesús Castillo Castro, durante una transmisión en Facebook.

Rowland Jesús Castillo Castro, quien cumplió los 18 años tras las rejas, se encuentra privado de libertad desde el 16 de julio de 2021, por participar en las protestas contra el gobierno en el municipio 10 de Octubre, en La Habana. Se le acusa de sedición y la fiscalía le pide 23 años de prisión. Su juicio debe realizarse el próximo 31 de enero.

"El noticiero miente descaradamente, mi hijo, como la inmensa mayoría de sus compatriotas, no destruyó tienda alguna, no violentó a ningún otro cubano, no asesinó absolutamente a nadie, no dañó ninguna propiedad", aseguró su madre.

A su entender, su hijo "está preso injustamente por la sencilla razón de ser un joven de su generación que no está dispuesto a seguir permitiendo humillaciones y barbaridades por parte de un desgobierno indolente que reprime al pueblo".

"Yo como madre de él que soy, sí me siento avergonzada de algo, y si me siento avergonzada de algo es de no haber podido estar junto a mi hijo ese hijo tan florido para mi pueblo. Estoy orgullosa de mi hijo Rowland Jesús Castillo Castro y de todos sus compañeros, porque solamente salieron a la calle a pedir esa libertad que todo cubano necesita", sostuvo.

Yudinela Castro denunció que a los jóvenes presos por el estallido social "los tratan como perros", aunque ellos no cuentan nada a sus madres en las visitas para contentarlas. "Solamente tenemos que mirar los ojos de esos niños, como yo miro los de mi hijo, y sus ojos me lo dicen todo, que él no está bien".

"Nadie está bien encarcelado injustamente y mucho menos con una sanción tan trágica como le piden a mi hijo de 23 años de privación de libertad. Un niño que mantiene una buena conducta, un niño que no tiene antecedentes penales, un niño que es estudiante, es deportista", explicó la madre.

Antes de ser detenido, Castillo Castro estudiaba Lucha Libre en la Escuela Nacional de Deportes Manuel Fajardo. Debido a ello, ha sufrido de hernias. En la cárcel su salud se ha afectado aún más y a principios de año iban a someterle a una cirugía, pero se tuvo que postergar porque presentaba anemia.

"Vengo a decirte a ti (Miguel) Díaz-Canel, que hay un dicho que dice que 'perro encerrado se pone más bravo'. Piensas que una prisión es una escuela y una prisión no es una escuela para nadie, mucho menos para un joven, que nunca ha transitado para tales dificultades como las está transitando ahora", dijo Castro Pérez.

La madre relató que, a pesar de que durante 17 años ella vivió en un albergue, y su hijo creció en ese entorno, siempre garantizó que él recibiera una educación adecuada. Ahora la familia reside en un consultorio que ocupó hace tres años y que se encontraba abandonado, pero continúa a la espera de una vivienda.

Además, Yudinela Castro es paciente de cáncer. Su enfermedad la ha obligado a someterse a 16 intervenciones quirúrgicas. En estos momentos se encuentra convaleciente de un último ingreso. No obstante, esto no ha sido un impedimento para que la Seguridad del Estado la reprima.

"Vivo acosada las 24 horas del día por la Seguridad del Estado, que si me van a sacar a golpes, que si me van a maltratar. Quieren adquirir informaciones mías que nunca las van a adquirir, porque no tengo nada que informarles. Lo único que siempre les he dicho es que estoy puesta y por mi hija voy a todas y voy a hacer todo lo que se me venga en gana", expresó.

Este martes el activista Arián Cruz, conocido como Tata Poet en redes sociales, denunció que el día anterior Yudinela Castro había sido amenazada por oficiales con ser llevada "a rastras" a un interrogatorio, luego de que ella rompiera una citación que le llevaran hasta su casa.

"Voy a estar firme. Voy a hacer por mi hijo todo lo que tenga que hacer, pero mi hijo no va a sufrir un día más en esa prisión. Voy a agotar todos mis recursos. Voy a entregar mi vida si es preciso para que le den la libertad inmediata a mi hijo", advirtió la madre este martes.

Yudinela Castro también cuida en estos momentos de su nieto, un niño de un año y ocho meses, dijo de Rowland Jesús Castillo, que dice ella que "lo necesita muchísimo".

"No tengo mucha salud, de verdad que no la tengo, pero saco las fuerzas de lo más profundo de mis adentros y por mi Rowland voy a seguir, y por mi Rowland voy a triunfar. Voy a hacer que mi Rowland no pase un día más en esa prisión injustamente, innecesariamente, solo por pedir la libertad que hace 63 años no tenemos en este asqueroso país", subrayó.

Además, exhortó a las familiares de los presos políticos a protestar y exigir su liberación: "madres, mujeres, salgamos a la calle, no esperemos un minuto más por favor, esos niños están sufriendo la separación de todas nosotras amargamente, llénense de valor".

Castro Pérez dijo que ella se considera "la segunda mariana, porque no le temo a nada y voy a luchar la libertad de mi hijo".

"Ya tengo confirmado que su juicio es el día 31 de este mes y el día 31 alzaré mi voz y pediré su libertad cueste lo que me cueste y si tengo que entregar la vida por mi hijo, la entrego, pero mi hijo de una manera o de otra va a estar aquí en la calle", alertó.