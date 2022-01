Gobierno cubano solicita a Washington normalizar el funcionamiento de su embajada en La Habana

Embajada de Estados Unidos en La Habana Foto © CiberCuba

El gobierno de Cuba está pidiendo a la administración de Joe Biden que restituya el personal diplomático de su embajada en la Isla, luego de que un informe de la CIA afirmara que la mayoría de las misteriosas dolencias atribuidas al llamado 'Síndrome de La Habana', no fueron causadas por una potencia extranjera.

Carlos Fernández de Cossío Domínguez, viceministro cubano de Relaciones Exteriores, declaró a CNN que el documento de la CIA debería proporcionar suficiente evidencia para que el presidente Biden ordene la reapertura de su sede diplomática y se vuelvan a normalizar las relaciones entre ambos países.

"El paso lógico del gobierno de Estados Unidos con esta evidencia, con lo que ahora saben, sería dejar de lado la excusa que se usó en su momento sobre los ataques y luego normalizar el funcionamiento y la operación de su embajada en La Habana y normalizar nuestra embajada en Washington", dijo.

La investigación sobre los trastornos de salud que han afectado a diplomáticos estadounidenses y al personal de la CIA en varios países, concluyó que pueden deberse a factores ambientales, condiciones médicas no diagnosticadas o estrés, más que a una campaña de una potencia extranjera como Rusia o un adversario como Cuba, según el diario The New York Times.

En la capital cubana 26 funcionarios estadounidenses y otra veintena de canadienses reportaron en 2016 dolores de cabeza crónicos, náuseas, ruidos y presión en los oídos, y afectaciones de la visión durante su misión en La Habana.

Debido a ello, en 2017 el gobierno de Donald Trump expulsó a 15 diplomáticos cubanos y retiró a la mayoría de su personal en la Isla, con lo cual su embajada quedó prácticamente inoperante, una decisión que afecta a miles de cubanos que necesitan visa para viajar a Estados Unidos.

Trump sugirió que el gobierno cubano era responsable de los misteriosos ataques sónicos, algo que La Habana siempre ha negado, alegando que no hay evidencias para demostrar tal acusación.

La Habana sostiene que otros diplomáticos estadounidenses destinados en China, Austria, Alemania e incluso en Washington DC., también informaron haber sufrido síntomas similares.

"Cuba es el único país que está siendo castigado por esto, lo que prueba que no hubo justificación, lo que prueba que esta fue una operación del gobierno para usar la excusa de los síntomas que sufren los diplomáticos para actuar contra Cuba", recalcó Fernández de Cossío.

Un alto funcionario de la CIA ha dicho que no se ha descartado "la posibilidad de la participación de actores extranjeros en algunos casos discretos", y aseguró que la agencia continúa investigando "si algún dispositivo o mecanismo podría causar los síntomas informados".

El viceministro cubano señaló que la CIA podría volver a intentar acusar a Cuba de estar involucrada en los incidentes. "Es una agencia conocida por sus trucos y no por su honestidad, entonces uno pensaría que se están dejando espacio para producir cualquier versión en el futuro", subrayó.