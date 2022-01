Ramoncito Veloz habla con una hija de 42 años residente en Cuba, a quien no conoce en persona

Ramoncito Veloz habla con su hija en Cuba Foto © Captura de video de YouTube de TU Miami TV

El actor cubano Ramoncito Veloz conversó por teléfono con una hija que tuvo en Cienfuegos hace 42 años, a la que no conoce personalmente.

Ramoncito, de 75 años, habló por videollamada con Annie Álvarez en el programa "La casa de Maka", que conduce María Karla Rivero, sobrina del actor, en el canal Somos Miami TV.

Annie vive en Cienfuegos junto a su madre, su esposo y sus tres hijos: dos varones y una hembra, nombrados Darián, Arturo y Fabiana.

La mujer, quien también es actriz, reveló que se enteró de quién era su padre de casualidad, cuando tenía ocho o nueve años, un día en que estaba jugando en la acera.

"Estaban transmitiendo 'Sol de Batey', y siento que dos mujeres me están mirando y una le dice a la otra: 'Ella es hija de Ramoncito Veloz'". Yo me quedé... y salí corriendo a mi casa: '¿Mami, mi papá es el hombre malo de 'Sol de Batey?'", relató.

La hija de Ramoncito contó que a lo largo de su vida solo conoció a algunos miembros de la familia Veloz: su medio hermano Ramoncitín y su tía Coralita, ocasiones en las que se puso muy nerviosa, pero no supusieron el inicio de ninguna relación.

Años después contactó por Facebook con Ramoncitín y en 2021, tras conocer que su padre estaba grave con coronavirus, se preocupó por su estado de salud. Fue entonces que su hermano le comunicó que su padre quería hablarle.

"Le dije que sí, que no había problemas. Casi 42 años esperando...", afirmó.

"Perdóname", dijo Ramoncito emocionado, a lo que ella respondió: "No hay nada que perdonar, esas son cosas de la vida que pasan, pero ya".

El actor reconoció que ha pasado mucho tiempo y que de alguna manera él tiene culpa de la separación.

"Pero vamos a no echarle la culpa a nadie. Nos estamos viendo ahora y parece que nos hemos visto de toda la vida. De verdad, te quiero, te quiero mucho, en tan poco tiempo me has abierto el corazón de una manera increíble. Tenemos que vernos, tenemos que reunirnos. Deja ver lo que se puede hacer", señaló.

Ramoncito Veloz Fernández nació en La Habana en 1947, hijo de los reconocidos cantantes cubanos Ramón Veloz y Coralia Fernández.

Desarrolló una extensa carrera en el cine, el teatro, la radio y, principalmente, en la televisión. Entre sus trabajos más recordados en la pequeña pantalla está el antagónico de la serie "Sol de Batey".

En 1989, cuando se encontraba en un viaje de trabajo en España, pidió asilo político junto a su esposa en una comisaría madrileña.