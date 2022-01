Realizan acto político frente a muro donde escribieron "Abajo Díaz-Canel" en Santos Suárez

Acto político frente a muro donde escribieron "Abajo Díaz-Canel" Foto © Plomo / Twitter

Las autoridades de La Habana ordenaron realizar un acto político frente al muro donde el miércoles escribieron "Abajo Díaz-Canel", en una calle del reparto Santos Suárez, en el municipio de Diez de Octubre.

"Yo estaba claro, se realiza acto de repudio a la pared imperialista de Santos Suárez. Según el PCC, estaba financiada por la CIA", se burló en su cuenta de Twitter el usuario identificado como Plomo.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a unas pocas personas paradas frente a la pared donde apareció el letrero, en la calle Serrano entre San Leonardo y la Vía Blanca, horas después de que lo taparan con pintura.

"Se salvan que hay COVID y van con mascarillas, de lo contrario con verles las caras te das cuenta que hasta ellos se avergüenzan de su teatro", añadió el autor del tuit.

"Serio, señores, no les grabé el acto de repudio porque no estoy en mi casa y la perspectiva se sabría, pero fue épico el acto, de verdad. Qué puto circo, a beber ron que me hicieron el día", comentó otro tuitero.

Las burlas al mitin han proliferado en Internet, donde los cubanos no dan crédito a las acciones cada vez más ridículas del régimen.

"Bueno, esta vez veo menos chivatos en la comitiva de repudio a la pared ¿Será que se están abochornando?", expresó uno.

"Me imagino a esa gente diciendo: 'se logró tumbar la pintura, viva'", ironizó otro.

"Manera de gastar dinero en estupideces, en vez de estar buscando ladrones y asesinos", cuestionó un tercero.

"Y lo más lindo, que tienen todo un personal pagado, o mejor dicho, mal pagado, que no produce nada económicamente para todas esas idioteces", criticó el usuario El Cardenal.

"Ahorita crean la comisión de vigilancia de paredes y patrimonio del Estado para evitar propaganda enemiga imperialista. Ya esto es ridiculez colectiva", señaló un tuitero.

"Lo más triste es que haya personas que tengan que asistir a esos eventos por estar atados al Estado. Permanecer al sol, simular que están en contra de lo sucedido mientras se sienten avergonzados de que algún conocido lo pueda ver prestándose para eso", lamentó otro.

Desde las primeras horas de la mañana del miércoles, cuando se difundió la noticia del cartel, se llevó a cabo un gran despliegue policial en la zona, mientras los accesos a la calle Serrano fueron cortados.

"Amanece un cartel diciéndole la verdad a la dictadura y se forma este 'aparataje', ese teatro del fondo y todo un movimiento de recursos tremendo con perros de cuatro y dos patas", cuestionó un internauta.

El operativo de vigilancia se extendió hasta la noche, según un cubano que compartió una foto de un camión de policía cuidando el muro a esa hora.

Es costumbre del gobierno cubano convocar a este tipo de actos de "reafirmación revolucionaria" en los lugares donde la gente hace pintadas contra el régimen.

En ocasiones utilizan incluso a niños de primaria, como en el acto político que se hizo el 11 de enero en la oficina de la empresa ETECSA de la Villa Panamericana, en La Habana, donde apareció la frase "Díaz-Canel singao" en una de sus paredes.

Aunque dicho letrero fue borrado a toda velocidad, el 16 de enero volvieron a escribir un cartel idéntico exactamente en la misma dependencia de ETECSA.