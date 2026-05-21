Embajada de EE.UU. alerta sobre manifestación organizada por el régimen cubano frente a su sede en La Habana

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La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió este jueves una alerta oficial para ciudadanos estadounidenses, advirtiendo que el régimen cubano planifica una manifestación para la mañana del viernes 22 de mayo frente a su sede diplomática en el Malecón habanero.

Según la alerta, «el régimen cubano está planeando una manifestación para la mañana del viernes 22 de mayo de 2026, en la plaza frente a la Embajada de los Estados Unidos».

La sede diplomática advierte que «es posible que haya una mayor presencia policial, desvíos de tráfico e interrupciones en los desplazamientos», y que el acceso a la embajada podría verse afectado desde la noche de este jueves.

La convocatoria tiene como escenario la Tribuna Antiimperialista José Martí, espacio emblemático del régimen inaugurado en abril de 2000 durante la crisis del caso Elián González, con un diseño simbólico que incluye una estrella en el suelo apuntando directamente hacia la sede diplomática estadounidense.

El antecedente más inmediato es el acto del 1 de mayo en la Tribuna Antiimperialista, cuando el régimen trasladó allí el acto central del Día Internacional de los Trabajadores bajo el lema «La patria se defiende», con la presencia de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.

En aquella ocasión, la prensa oficial afirmó una asistencia de «más de 500,000 habaneros», cifra cuestionada por reportes independientes que mostraron imágenes con baja densidad de asistentes.

La Embajada emitió entonces una alerta similar por el acto del 1 de mayo, advirtiendo sobre cierres de calles y mayor presencia policial desde la noche anterior.

La manifestación del viernes se produce en un contexto de aguda crisis interna. El 13 de mayo se registró un déficit eléctrico récord de 2,153 MW, con apagones de hasta 20 y 22 horas diarias en algunos circuitos capitalinos.

Esa situación desencadenó protestas espontáneas en varios municipios de La Habana con consignas como «Corriente y comida» y «Abajo la dictadura», a las que el régimen respondió con represión policial y al menos 14 detenidos.

El Observatorio Cubano de Conflictos reportó 1,133 protestas solo en abril de 2026, un aumento del 29.5% respecto al mismo mes de 2025.

El 15 de mayo, la propia Embajada emitió una alerta de seguridad reconociendo que algunas de esas protestas derivaron en «represión policial agresiva» contra manifestantes cubanos.

La convocatoria a una movilización antiimperialista frente a la embajada estadounidense responde al patrón histórico del régimen de canalizar el descontento interno hacia un enemigo externo en momentos de mayor presión ciudadana.

La Embajada recomienda a los ciudadanos estadounidenses «evitar manifestaciones y aglomeraciones, mantenerse conscientes de su entorno y consultar los medios de comunicación locales». Quienes necesiten asistencia de emergencia el viernes pueden llamar al +53-7-839-4100.