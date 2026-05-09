PCC en Camagüey destituye a su segundo secretario, uno de los organizadores de actos de repudio contra Mike Hammer

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El Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Camagüey acordó destituir a Roberto Conde Silverio como miembro del Buró Provincial, según publicó este viernes la Cadena Agramonte, medio oficial de la provincia, que usó el eufemismo «liberar del cargo» para describir la remoción.

Conde Silverio, quien se desempeñaba como Segundo Secretario del PCC provincial, es señalado por el proyecto Represores Cubanos como uno de los organizadores de dos actos de repudio contra el Encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, ocurridos el 31 de enero y el 1 de febrero en la ciudad de Camagüey.

Según esa fuente, Conde Silverio coordinó el hostigamiento junto a Yaymir Victoria Basulto, jefa del Departamento Ideológico del PCC provincial, y Yurisney Gil Monteagudo, Primer Secretario Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

«Ellos convocaron a los eventuales integrantes de la turba —militantes del PCC y la UJC— y les orientaron dónde emboscar a Hammer y qué deberían gritarle», precisa el proyecto Represores Cubanos.

El primer acto ocurrió frente al Hotel Santa María, en la Plaza del Gallo, durante un apagón general. El segundo se repitió al día siguiente.

Hammer fue increpado con insultos como «títere de Donald Trump», «imperialista», «asesino», «terrorista» y «genocida». El diplomático respondió que quienes lo hostigaban «no representan al pueblo cubano» y que seguiría recorriendo la isla.

La Cadena Agramonte presentó la salida de Conde Silverio como un reconocimiento a su trayectoria: destacó sus 30 años como dirigente político en la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la UJC, y señaló que el pleno reconoció su «incondicionalidad al Partido Comunista y a la Revolución».

Captura de Facebook

Sin embargo, el periodista José Luis Tan Estrada, radicado en el exilio, ofrece una lectura diferente.

En un video publicado en sus redes sociales, afirma que Conde Silverio fue «botado, no liberado», y apunta a la corrupción como causa real: «Por ser un corrupto y por ser uno de los principales líderes de esa mafia de corrupción que hay en Camagüey, con el desvío y reventa de combustible que tiene que ir para los hospitales, para los policlínicos, para los centros de producción».

Esa denuncia cobra relevancia porque en esas mismas fechas Camagüey atravesaba una severa crisis de combustible, con suspensión del transporte interprovincial y de la venta de gasolina en divisas, lo que agravó la situación de la población.

Tan Estrada sostiene que la presión de la prensa independiente y las redes sociales forzó la salida, y que el PCC recurre al eufemismo para encubrir el motivo real: «Lo liberaron de su cargo para evitar supuestamente que la prensa [independiente] haga de esto noticias y lo haga viral en las redes sociales».

No es la primera vez que Conde Silverio aparece vinculado a actos de represión. En agosto de 2022, siendo primer secretario del PCC en el municipio de Nuevitas, fue señalado por ordenar la persecución e intimidación de manifestantes, incluyendo agresiones a dos niñas.

Los tres dirigentes implicados en los actos de repudio contra Hammer —Conde Silverio, Victoria Basulto y Gil Monteagudo— fueron incorporados a la base de datos de represores vinculados al hostigamiento en Camagüey del proyecto Represores Cubanos.

«Seguiremos al descubierto porque hoy está lleno de corruptos; todos sus dirigentes están empapados en la corrupción. Todos tienen debajo de la cama un gran reguero», concluyó Tan Estrada.