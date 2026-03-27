Jefe de misión estadounidense Mike Hammer se reúne con periodista y opositor Boris González Arenas

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El jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió con el periodista independiente y opositor Boris González Arenas, a quien el régimen cubano impidió viajar recientemente a un programa de intercambio en ese país.
La Embajada estadounidense en la Isla informó que el encuentro tuvo lugar en la vivienda del comunicador, en La Habana, en un gesto que subrayó su respaldo al derecho de los cubanos de expresarse libremente y al ejercicio periodístico auténtico en la Isla.
En su mensaje, la sede diplomática afirmó que “la libertad de expresión es un derecho fundamental” y que “una prensa libre e independiente es esencial”, al tiempo que aseguró que continuará apoyando a quienes “alzan su voz en defensa de la justicia y verdad”.
Por su parte, González Arenas calificó la visita como “un auténtico placer” y destacó el papel histórico de Estados Unidos como aliado de la nación cubana durante “la dictadura comunista”. Asimismo, consideró que la actual administración estadounidense muestra una postura más firme frente al sistema político de la Isla, y se muestra decidida a terminarlo.
El encuentro ocurre semanas después de que al también cineasta se le negara la salida del país en el Aeropuerto Internacional José Martí, donde, según denunció, las autoridades le comunicaron la existencia de un “impedimento de viaje” sin ofrecer explicaciones sobre su origen. La restricción le impidió participar en un programa internacional dirigido a periodistas.
La reunión se inscribe en una agenda más amplia de contactos sostenidos por Hammer con actores de la sociedad civil cubana, incluidos periodistas independientes y activistas, líderes de organizaciones y ciudadanos en general, en un contexto marcado por constantes denuncias de restricciones a la libertad de expresión y de movimiento en el país.
Entre las personas que ha visitado Hammer se encuentran la periodista Camila Acosta y su pareja el escritor y expreso político Ángel Santiesteban; los editores de 14ymedio Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar y miembros de la Alianza de Iglesias Evangélicas en Cuba. Asimismo, el máximo representante diplomático de EE.UU. asistió a una misa en el Santuario de Nuestra Señora de Regla, en La Habana, tras la cual fue ovacionado por los feligreses.
Este respaldo popular contrasta con los violatorios “actos de repudio” organizados por agentes presumiblemente vinculados al gobierno, y ante los cuales han respondido autoridades el país norteño.
La publicación de la Embajada despertó múltiples reacciones en redes sociales, donde decenas de usuarios expresaron su apoyo tanto al periodista como al diplomático, y destacaron la valía del encuentro como un gesto a favor de las voces críticas dentro de Cuba.
A juicio del historiador y politólogo Armando Chaguaceda, Boris González Arenas, quien ha sufrido sistemáticamente la represión del gobierno cubano, “es uno de los intelectuales democráticos más sofisticados, relevantes y valiosos de la isla” en estos momentos.
Preguntas Frecuentes sobre el Encuentro de Mike Hammer con Boris González Arenas y la Libertad de Prensa en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue importante la reunión entre Mike Hammer y Boris González Arenas?
La reunión subrayó el respaldo de Estados Unidos al derecho de los cubanos de expresarse libremente y al ejercicio del periodismo independiente en la Isla. Este encuentro refuerza la postura crítica de EE.UU. frente al régimen cubano y su represión a las voces disidentes.
¿Qué obstáculos enfrenta Boris González Arenas en Cuba como periodista independiente?
Boris González Arenas ha sido sistemáticamente reprimido por el gobierno cubano, incluyendo la prohibición de viajar al extranjero. Recientemente, se le impidió salir del país para participar en un programa internacional dirigido a periodistas, sin ofrecer explicaciones sobre el impedimento.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante las acciones del régimen cubano contra periodistas independientes?
La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha denunciado públicamente las restricciones impuestas contra periodistas y activistas, elevando el perfil internacional del caso. Esto refuerza las críticas hacia el régimen cubano por su violación de los derechos humanos y la libertad de expresión.
¿Qué papel juega Mike Hammer en el apoyo a la sociedad civil cubana?
Mike Hammer ha mantenido una agenda activa de contacto con actores de la sociedad civil cubana, reuniéndose con periodistas independientes, activistas y líderes religiosos. Su presencia en la Isla es vista como un gesto de apoyo a las demandas de libertad de expresión y derechos humanos.
¿Cómo afecta la represión del régimen cubano a la libertad de prensa en la Isla?
La represión del régimen cubano se manifiesta en restricciones a la libertad de movimiento, detenciones arbitrarias y vigilancia constante a periodistas independientes. Estas acciones buscan silenciar las voces críticas y limitar el acceso a información veraz, afectando el derecho a la libertad de prensa en el país.
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