William Levy se quita la camiseta y levanta suspiros entre sus fans

William Levy Foto © Instagram / William Levy

William Levy está arrasando en Netflix con la telenovela 'Café con aroma de Mujer', y en las redes sociales ¡con su última foto sin camiseta!

El actor cubano es uno de los hombres del momento después de que la telenovela colombiana 'Café con aroma de mujer' fuese lanzada en la plataforma de películas y series, posicionándose rápidamente en lo más visto en varios países de Latinoamérica y España. Pero esa no es la única gran noticia que tiene al modelo en el foco de los medios. Su próximo proyecto promete ser igual de exitoso. Y es que William dará vida al próximo Conde de Montecristo.

Pero mientras llega el momento de ver al actor dando vida al icónico personaje, en sus redes sociales se dedica a subir la temperatura. Algo que se le da fantásticamente bien a William Levy, que sabe cómo alegrar el día a sus seguidores y seguidoras con solo una foto...

Este miércoles, el cubano compartió una imagen sin camiseta que rápidamente comenzó a sumar likes y ya son más de 700 mil los que acumula...

"Besos a todas. Siempre agradecido por todo su cariño. Las amo. Y a los brother les mando un abrazo", comentó en la descripción del post, que derritió a todos sus fieles incondicionales, que están deseando verle en el papel de Alejandro Montecristo.

Las reacciones a la imagen del actor no se han hecho esperar y rápidamente le dedicaron toda clase de piropos y originales frases para halagarle.

"Nos quiere matar de un infarto este hombre", "No, a mi no me mandas besos, a mi vienes y me los das", "Qué buen despertar me diste", "Si tú fueras el mar y yo una roca, me rompería por besarte" o "Bendito sea el gusano de donde sacaron la seda con la cual hicieron la sábana que cubría el colchón donde tus padres echaron pasión para concebir tan bello bombón", son algunos de ellos.

Sobra decir que William Levy despierta pasiones allá donde va y en el mundo virtual con cada foto o vídeo que comparte...

