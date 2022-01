Haila celebra su 48 cumpleaños recordando sus virtudes

Haila María Mompié Foto © Facebook Haila María Mompié

La cantante cubana Haila María Mompié despertó este viernes felicitándose a sí misma en las redes sociales por su cumpleaños, con un mensaje en que destaca las que considera sus mayores virtudes.

"Querida mi misma: Hoy cumples un año más de vida, un año más de retos, de conocimiento, un año para que puedas seguir disfrutando de las maravillas que Dios te regala cada día y que a veces no puedes ver", dijo la artista en su perfil de Facebook.

Seguidamente se felicitó por ser una "grandiosa mujer, única, amable, cariñosa, bondadosa y especial". Haila dejó claro a su niña interior que le "recordaría siempre todas tus virtudes".

Entre las cosas que quiere para su nueva etapa de vida está poderse mirar al espejo detenidamente para elogiarse.

"No te asustes por esas arrugas que ves alrededor de tus ojos, estas son por los 48 años que llevas mostrando esa sonrisa que te distingue y que no quiero que dejes nunca, aun cuando tengas motivos para no sonreír", se dijo la cantante.

En su mensaje confesó que en ocasiones se subestima y reconoció que en su vida ha cometido errores, pero de inmediato se cuestionó quién no lo ha hecho y aseguró que con cada experiencia aprendió de la vida.

Haila se invitó a seguir sus pasiones, a ayudar a otras personas y especialmente a "amar sin condición, sin esperar nada a cambio".

Dijo que agradece a Dios por las cosas que tiene en su vida y por la oportunidad de seguir cumpliendo sueños. Se refirió también a aspectos materiales a los que no piensa renunciar, como es el buen vestir.

"Siempre sé tú misma, viste cómoda como te gusta, aunque a otros no les guste. Esa eres tú, así fuiste creada y créeme que Dios NUNCA se equivoca", dijo la artista que también reconoció entre sus virtudes el cuidado del cuerpo y espíritu, así como el amor a la familia.

Haila nació el 28 de enero de 1974. Se hizo popular junto a Vania Valdés, como cantantes del grupo Bamboleo dirigido por Lazarito Valdés. Compartió escenarios con importantes artistas y agrupaciones nacionales e internacionales. Desde hace años desarrolla su carrera en solitario.

Sobre su etapa en Bamboleo recientemente la cantante hizo declaraciones en las que salió a defender el estilo de peinado que llevaba entonces, la cabeza rapada. Tras compartir un vídeo de aquella época en las redes sociales algunos internautas reaccionaron con memes en los que se burlaban del& look.

"Esto es historia, son 30 años en la música ya y la verdad, hay que quitarme lo bailao", señaló la cantante. "Bendecida yo de poder tener un pasado, un presente y de seguro un gran futuro en esta profesión. (...) Aunque te rías de mi, nada va a cambiar", afirmó la artista y dijo que sus detractores están en la "miseria de pensamientos".

El año pasado la artista comenzó a celebrar su cumpleaños desde el día antes cuando recibió regalos y felicitaciones de familiares y amigos. La Diva del Son publicó una imagen en la que se le pudo ver muy feliz junto a varios obsequios y una tarta.

