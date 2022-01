Madre cubana con tres niños denuncia el peligro de vivir en un domicilio inhabitable

Solennis Furones Montero y sus tres hijos Foto © Captura de pantalla

Solennis Furones Montero, madre de tres hijos y residente en Baracoa, Guantánamo, vive en una casa que el gobierno declaró inhabitable por las malas condiciones de su estructura y criticó la falta de interés de las instituciones para solucionar su crisis.

El huracán Matthew, en 2006, afectó el techo de su domicilio y tras varias protestas le dieron tejas de fibrocemento, pero actualmente los pilares principales de la casa están muy dañados por la humedad, según contó a la agencia de noticias Cubanet.

Desde entonces espera por las autoridades del gobierno local, que le prometieron materiales para construir la casa y mejorar las condiciones de vida de sus hijos.

"Fui a Vivienda y al Gobierno, planteé mi problema y la directora de Vivienda me dijo que decir que podía hacer algo por mí ahora era engañarme", lamentó.

Denunció también la falta de interés por parte de otras instituciones del gobierno por su caso, incluidos los directivos de su centro de trabajo, donde labora como educadora.

"En mi trabajo sabían que mi casa se derrumbó y que el piso se me hundió y no vino a visitarme nadie. Nadie me dio apoyo ni nada cuando a mí se me derrumbó el piso, que tuve que levantar con dos bloques hasta que Dios permita o hasta que las gentes del Gobierno se acuerden de que yo existo", explicó.

Un arquitecto dictaminó que la vivienda es inhabitable y ni así las autoridades se interesan por dar una respuesta, lo que hace pensar a la joven cubana que están esperando que ocurra una desgracia.

"Están esperando que nos caiga la casa arriba y nos mate a mí y a mis hijos para entonces correr", señaló.

Al problema de la vivienda se suman las enfermedades que padecen sus hijos, que son asmáticos, presentan convulsiones y uno de ellos tiene secuelas del coronavirus.

Los problemas de la vivienda afectan a toda Cuba, pero fundamentalmente en las localidades rurales es donde más dificultades enfrentan los ciudadanos, sobre todo por la incapacidad de las autoridades para dar respuesta a las demandas.

En Baracoa una familia denunció que una obra hidráulica mal ejecutada provocó afectaciones en su domicilio y hasta ese momento no tenían una respuesta.

Las inundaciones que sufren no solo provocó hundimiento en la vivienda, sino afectaciones a equipos electrodomésticos y otros muebles.

El gobierno cubano solamente ejecutó el 42% del plan de construcción de viviendas en la isla, y Guantánamo fue una de las provincias con peores resultados, según estadísticas oficiales correspondientes con el 2021.