William Levy anuncia su separación de Elizabeth Gutiérrez y luego elimina la publicación

William Levy y Elizabeth Rodríguez Foto © Instagram del artista

El actor cubano William Levy anunció en sus redes sociales su separación de su esposa, la también actriz Elizabeth Gutiérrez, y minutos después eliminó la publicación.

Levy compartió en su cuenta de Instagram un texto en el que daba a conocer la ruptura de Gutiérrez, madre de sus dos hijos, tras 19 años de convivencia, para luego borrar el post.

"Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", escribió en una historia que fue capturada por People en Español.

El galán de 41 años compartió el texto con letras blancas con un fondo negro, y lo acompañó con una imagen suya y de Gutiérrez abrazados.

Una vez borrada la publicación, subió otra con un escueto texto escrito en inglés que una vez traducido dice: "Estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida".

Foto: Captura de William Levy / Instagram

Por su parte, la actriz, modelo y empresaria mexicana de 49 años se ha mantenido en silencio.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han salido al paso muchas veces a rumores de separación, pero en los últimos tiempos parecía reinar la estabilidad en la relación.

El pasado primero de enero ella compartió una foto de ambos junto a sus dos hijos, Christopher y Kailey, celebrando felices la Navidad.

La pareja, que en realidad nunca se casó, ha tenido altibajos e incluso ha sufrido otras separaciones, pero al parecer llegó el momento de la definitiva.

En 2011 Gutiérrez anunció su decisión de finalizar la relación, tras ocho años juntos.

"Siempre me mantuve firme a su lado, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia, no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión. Tomo la determinación de ponerle fin a esta relación por el bien de mis hijos y el mío propio, me debo respeto ante todo como persona mujer y madre", declaró.

William y Elizabeth se conocieron en 2002, cuando participaron en el reality show "Protagonistas de telenovela".

El actor, nacido el 29 de agosto de 1980 en La Habana, está triunfando en Netflix con la última versión de la recordada telenovela "Café con aroma de mujer".

Entre sus proyectos más inmediatos está viajar pronto a España a rodar la serie "Montecristo", basada en "El Conde de Montecristo", de Alejandro Dumas.

