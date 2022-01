Peligro de derrumbe en el casco histórico de Camagüey

Casco histórico de Camagüey Foto © CiberCuba

Le escribo desde Camagüey, Cuba. Las fotos que le muestro son de una de las calles más transitadas de Camagüey, La Avenida de La Libertad (algunos la conocen como la Avenida de la Caridad).

Como puede ver, se ha desprendido un pedazo del techo de una de las casas que se encuentran en dicha avenida, casa en la cual viven alrededor de 10 familias, ya que dentro de esta existe una llamada cuartería.

Esta no es la primera vez que vemos caer un pedazo de escombro de ese techo, lo cual ya se ha reportado en reiteradas ocasiones desde hace años. Desde hace seis años nos están diciendo que el casco histórico de la ciudad hará una remodelación de la cuartería.

No creo que exagero si dijera que alguna parte de la casa de mis vecinos pudiera caerse en cualquier momento por falta de mantenimiento que dicho órgano estatal “casco histórico de la ciudad” nunca ha hecho, sólo son mentiras. Ya llevamos 6 o 7 años en esto y nada.

También debo aclarar que el casco histórico no nos permite hacer ningún tipo de cambio ni arreglo, además de que no tenemos cómo obtener los materiales necesarios para hacer remodelaciones o darle mantenimiento a nuestros hogares.

Entre estas 8 o 10 familias que vivimos en esta casa hay niños y ancianos. Todos los días salimos de casa al trabajo o a la escuela de los niños con temor a que algún pedazo de escombro nos caiga a alguno de nosotros encima y ocurra una fatalidad. Imagine que con la pandemia los niños no han podido salir a los parques y ni siquiera pueden salir al portal donde antes otros de los niños ya más grandes jugaban y corrían felizmente.

Y ni hablar de que ya se aproximan los días de lluvias, es una odisea, pues en muchas de estas casas los chorros de agua parecen llaves abiertas. Y no podemos hacer nada porque, además de que los salarios no dan para más, no hay donde podamos adquirir los materiales a un precio justo en nuestra propia moneda y menos podremos comprar en el llamado mercado negro, que los precios son aún más elevados.

Por favor ayúdenos a hacernos voz, quizás así nos escuchen y nos presten atención. Gracias.