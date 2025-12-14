Santiago arrastra 6 mil casos de viviendas dañadas desde huracán Sandy en 2012 y ahora suma otras 137 mil por Melissa

Vídeos relacionados:

Trece años después del huracán Sandy, Santiago de Cuba enfrenta una crisis habitacional agravada, pues a los 6,000 casos pendientes desde 2012 se suman más de 137,000 viviendas dañadas tras el paso a fines de octubre de Melissa, en un escenario de trámites lentos y recursos insuficientes.

Cientos de miles de santiagueros están inmersos en lo que ya se conoce popularmente como “los trámites de Melissa”, un proceso que abarca la evaluación de daños, la certificación de las afectaciones y la entrega de materiales de la construcción a los moradores de más de 137,000 viviendas impactadas por el huracán, reconoció el periódico oficial Sierra Maestra.

Las reacciones ante el desastre son dispares y están marcadas tanto por la magnitud de las pérdidas como por la experiencia previa.

Según datos del Consejo de Defensa Provincial, de las 137,554 viviendas afectadas de manera preliminar, cerca de 90,000 ya han sido visitadas por las comisiones creadas en las 127 Zonas de Defensa, aunque persisten atrasos significativos en municipios como Santiago de Cuba, Palma Soriano y Contramaestre, donde el fondo habitacional fue severamente golpeado.

Las autoridades reconocen que la oriental provincia fue la más afectada por el ciclón, con más de 22,000 derrumbes totales y más de 66,000 afectaciones parciales de techo.

Aunque se han distribuido más de 114,000 tejas, destinadas en su mayoría a la vivienda, apenas unas 5,000 familias han recibido hasta ahora los recursos necesarios, una cifra mínima frente a la dimensión del desastre.

El proceso incluye materiales donados y otras formas de adquisición mediante pagos en efectivo, créditos bancarios o bonificaciones que pueden alcanzar hasta el 99 %, con un subsidio estatal del 50 % del precio.

Sin embargo, la acumulación de trámites, la falta de electricidad en los puntos de venta, el déficit de personal y la escasez de insumos como cemento y acero ralentizan una recuperación que se anuncia prioritaria, pero avanza con lentitud, admitió el medio de prensa.

A esta crisis se suman los 6,000 casos pendientes desde el huracán Sandy, que ahora han sido incorporados al total de afectados por Melissa con prioridad formal, aunque para muchas familias esa prioridad sigue siendo una promesa aplazada desde hace más de una década.

“No es fácil ver tu casa destruida, llega hasta lo más profundo del ser”, relató Orlando Orive Silva, cuya vivienda ya había sufrido graves daños durante el paso de Sandy en 2012.

Otros, como el joven Obed Estrada Núñez, intentaron recuperar parte de sus techos con ayuda vecinal, mientras personas mayores, como María Ramos Ferrer, esperan aún la visita de las comisiones encargadas de evaluar y encauzar la entrega de recursos.

La gestión de los daños no está exenta de tensiones y contradicciones. Maricel Cabrales Toro, vecina de Los Negros, en Contramaestre, relató que su vivienda sufrió un derrumbe total, uno de los golpes más duros de su vida.

Aunque reconoció la atención inicial de la Oficina de Trámites, expresó su decepción con la actuación de los técnicos encargados de certificar los daños, a quienes acusó de falta de sensibilidad y de no ofrecer explicaciones claras durante la inspección.

Según explicó, durante la visita le informaron que, al no existir recursos disponibles para la clasificación de derrumbe total, no se levantaría la ficha técnica en ese momento.

Posteriormente, al acudir a la oficina correspondiente, se le pidió firmar un documento en el que su caso quedaba registrado como “derrumbe total de techo”, una categoría que, según afirma, no refleja la realidad: “de nuestra casa no quedó nada, solo el piso”.

El episodio ilustra las grietas del proceso administrativo, donde la escasez de recursos termina redefiniendo el daño sobre el papel, aun cuando la pérdida material es absoluta.

Mientras el Gobierno insiste en reorganizar el trabajo y en soluciones alternativas como viviendas tipología IV, adaptación de locales o contenedores habitacionales, la realidad en los barrios es una mezcla de espera, desgaste y desconfianza.

Para miles de santiagueros, la emergencia no empezó con Melissa ni terminó con Sandy, es un estado permanente que expone el deterioro crónico del fondo habitacional y la incapacidad estructural de cerrarle el paso a la próxima catástrofe.