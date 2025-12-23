Gobierno ordena destruir cuarto construido para terapias de la niña Ashlin en Matanzas

Vídeos relacionados:

La historia de Ashlin Naara Perdomo Núñez vuelve a estremecer a Cuba. Su madre, Yeni Núñez Jerez, denunció que inspectores del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU) en Colón, Matanzas, la obligaron a demoler el cuarto que construía para las terapias de su hija enferma.

“Yo pensaba esperar el nuevo año 2026 con el nuevo cuarto listo para las terapias de Ashlin. Lamentablemente, cuando ya iba a colocar el techo, aparecieron como por arte de magia los inspectores del INOTU y... ¡PUFFF!, se acabaron los planes: ‘una construcción ilegal, tiene que tumbarlo' y con una multa además’”, escribió Núñez en el grupo de Facebook Todos Somos Ashlin.

Yeni llora sobre los escombros de la habitación que estaba levantando para su hija enferma

La madre relató que invirtió más de 300 mil pesos cubanos en la obra, reuniendo el dinero “tras meses trabajando bajo el sol y noches sin dormir cuidando de Ashlin”.

Sin embargo, el esfuerzo se perdió entre la burocracia y la insensibilidad estatal. “Cada mandarriazo que dimos para destruirlo me dolía hasta los huesos y me oprimía el pecho”, confesó.

A pesar de explicar las necesidades médicas de su hija, las autoridades le advirtieron que, si no demolía, sería multada nuevamente y procesada judicialmente.

“Me quedé sin fuerzas, sin dinero y hasta sin pastillas para los nervios. Nunca me preguntaron cómo estaba mi niña, solo hubo exigencias para que demoliera o lo harían ellos”, lamentó.

Yeni comparó su caso con otras ilegalidades toleradas en Colón: “Me dijeron que las otras ilegalidades eran viejas y la mía era nueva. ¡Por Dios Santo, hasta dónde hemos llegado!”.

Ashlin Naara Perdomo Núñez

Una niña que conmueve a Cuba desde 2020

El caso de Ashlin se conoció en 2020, cuando su madre pidió una visa humanitaria para tratarla en Estados Unidos. Allí confirmaron que sufría una enfermedad neurodegenerativa incurable. Yeni y su pequeña regresaron a Cuba y desde entonces esta madre ha enfrentado sola la falta de medicamentos, equipos y atención médica en la isla.

En los últimos meses, la niña enfrentó además un cuadro de chikungunya que agravó su delicada salud.

“En 2026 espero paz para mi familia y para todos los cubanos de a pie, que ninguna madre de niño con necesidades especiales tenga que derramar una lágrima por sentirse humillada”, escribió Yeni.

El régimen cubano, que no ha sido capaz de garantizar una vivienda adecuada ni medicamentos básicos para Ashlin, ahora destruye lo poco que la familia logra levantar con esfuerzo propio. En lugar de apoyar, castiga. En lugar de construir, demuele los sueños de una madre que solo busca aliviar el dolor de su hija.