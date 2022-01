Activista cubano tras detención de la policía política: "Estuve en una celda que no tenía ni colchón"

El activista cubano Yasmani González Valdés, residente en La Habana, relató a CiberCuba los detalles de la detención que sufrió a manos de la policía política para impedir que protestara frente al Tribunal Supremo.

La Seguridad del Estado detuvo arbitrariamente a González Valdés en su vivienda este jueves, víspera del aniversario 169 del natalicio de José Martí, situación que denunció su esposa en las redes sociales.

"Me amenazaron con detener a mi mujer por la directa que hizo en Facebook. A mí me llevaron sin camisa y sin nasobuco. Estuve en una celda que no tenía ni colchón y no podía llamar a nadie. Para colmo no me daban permiso ni para fumar", relató.

El joven permaneció en la estación de Zanja desde las siete de la tarde del jueves, hasta las cuatro pasado meridiano del viernes, mientras dos oficiales del Ministerio del Interior lo interrogaron y amenazaron.

"Trataron de convencerme de que Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero son delincuentes, que no siguiera sus pasos. Esos oficiales son unos descarados y saben muy bien que golpean a opositores como José Daniel Ferrer", destacó.

González Valdés dejó claro que no pertenece a ninguna organización ni movimiento político y su trabajo como activista es independiente.

"Lo que hago es por los cubanos de a pie, por la pobreza que existe en Cuba y por todas esas personas presas injustamente desde el 11 de julio. Esos hermanos son mejores personas que todos ellos", comentó el joven a este medio.

La madre del activista, que es abogada, llegó a un acuerdo con los oficiales y pagaron unos 5,000 pesos de multa a cambio de su libertad, aunque este no supo especificar el motivo de las sanciones económicas.

"Me soltaron con un papel escrito en el que me comprometo a no incitar a las personas a delinquir", manifestó.

Tras ser puesto en libertad, oficiales de la Seguridad del Estado vigilan los alrededores de su domicilio y observan cada movimiento que este realiza, lo que afecta directamente la tranquilidad de su familia y la realización de una vida normal.

"Creo que llegó el momento de que todos los opositores y activistas se pongan de acuerdo y comenzar una huelga de hambre general por Cuba, para demostrarle a esta gente que no tenemos miedo y que podemos cambiar el destino del país. Si lo hacemos, considero que podremos ganarle a la dictadura", finalizó.

Yasmani González Valdés denuncia en sus redes sociales al gobierno y se muestra a favor de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos.

En los días previos al aniversario del natalicio de José Martí, anunció que saldría a las calles con un cartel para pedir la liberación de los detenidos en las protestas del 11J, pero al igual que otros muchos opositores y activistas, terminó esposado e interrogado por la contrainteligencia.

Este fin de semana se reportó también la detención del líder del Frente Antitotalitario Unidos (FANTU) Guillermo "Coco" Fariñas y la presencia de oficiales de la Seguridad del Estado en la vivienda de Luz Escobar, Daniela Rojo, Berta Soler, entre otros.