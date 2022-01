Consejo para la Transición impulsa premio Sajarov para Ferrer, Navarro y Otero Alcántara

Sede del Parlamento Europeo, en Bruselas Foto © Parlamento Europeo

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) pidió este lunes al Parlamento Europeo que conceda su premio Sajarov a los opositores José Daniel Ferrer García, Félix Navarro Rodríguez y Luis Manuel Otero Alcántara, como símbolos de la rebeldía en Cuba, frente a una dictadura que estrenó el año con casi 800 ciudadanos presos, según una nota de la organización opositora.

La dictadura cubana estrenó 2022 condenando a casi 800 ciudadanos, incluidos jóvenes y una "escandalosa" cifra de mujeres; imputándole a muchos de ellos el delito de sedición, pese a que -el 11 de julio- ejercieron uno de sus derechos constitucionales, subraya la nota del CTDC, que avisa lidera esta petición, atendiendo a las "complejidades propias para la presentación, nominación y otorgamiento del Premio Sajarov" a la Libertad de Conciencia.

Pedimos a los Premios Sajarov cubanos vivos, a los ciudadanos y ciudadanas cubanos y cubanas, a activistas y a los amigos de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba, de todo el mundo, que nos apoyen en esta iniciativa, reclama el CTDC en su nota divulgada en La Habana, Europa y Estados Unidos.

El Consejo para la Transición destaca los méritos políticos y ciudadanos de Ferrer, Navarro y Otero Alcántara, sus trayectorias democráticas y su notable influencia en la sociedad cubana contemporánea, la que asegura en rebeldía democrática, de mil maneras.

Reconocer al pueblo de Cuba en los manifestantes de las protestas de julio; y a través de estos líderes sería un mensaje vigoroso en tiempos de incertidumbres democráticas, enfatiza la nota del CTDC.

La relación de Ferrer, Navarro y Otero Alcántara con el 11J es muy clara, pese a que no convocaron las manifestaciones, porque no era necesario; pero sus constantes llamadas al pueblo para que asumiera el protagonismo de las demandas de cambio, no de cualquier demanda, y sus luchas en las calles, removieron el terreno y prepararon a muchos cubanos para que las palabras libertad, derechos humanos, cambio, no tenemos miedo y Patria y Vida brotaran con naturalidad.

Cada uno de ellos tiene una relación particular con estos sucesos. Félix Navarro Rodríguez no pudo ser detenido el 11J porque el pueblo no lo permitió. Luis Manuel Otero Alcántara llamó desde sus redes a acompañar lo que ya se estaba produciendo en algunas partes de Cuba y fue detenido en las inmediaciones del Malecón habanero, y José Daniel Ferrer salió, y fue detenido en los alrededores de su residencia, para sumarse a la gente en Santiago de Cuba que, reclamaron y aclamaron su presencia, recordó la nota.

Entregarles el Premio Sajarov 2022 sería distinguir tanto al pueblo cubano como a tres de sus mejores líderes en un solo acto de reconocimiento a las nuevas ciudadanías democráticas.

El Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia, concedido por primera vez en 1988 a Nelson Mandela y Anatoli Marchenko, es el máximo homenaje de la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos; como expresión del reconocimiento a personas, grupos y organizaciones por su contribución extraordinaria a la protección de la libertad de conciencia.

Hasta la fecha, los cubanos reconocidos por el Parlamento Europeo con su Premio Sajarov han sido Oswaldo Payá Sardiñas ( 2001), las Damas de Blanco (2005) y Guillermo Fariñas (2010).

Soberanía y amenazas antidemocráticas

La tiranía se protege del pueblo, refugiándose y devolviendo a Cuba al viejo esquema de protectorados rusos de soberanía cero o soberanía limitada, en el nuevo orden autocrático que potencias globales o regionales vienen construyendo, en forma disruptiva como Rusia o pacientemente como China; lo que constituye una traición a los fundamentos identitarios, históricos y aspiracionales de cubanos y cubanas., subraya la nota del CTDC.

En 2022, hay un vínculo estrecho entre la disolución tiránica de la condición ciudadana de poblaciones enteras y la disolvencia de la soberanía en manos de potencias foráneas, con Bielorrusa, Kazajistán, Armenia, Tayikistán y Venezuela nutriendo este nuevo esquema.

Que el gobierno cubano esté considerando su entrada a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva creado por Rusia y otras cinco ex repúblicas soviéticas es una señal cristalina de que "estamos en el umbral de un regreso al Este como entidad política global. Un desplazamiento que ataca a la soberanía en su doble expresión: como Estado con determinación independiente en el orden internacional y como pueblo capaz de determinar libremente su destino", avisa el CTDC.

Esto es peligroso para la paz mundial y estructuralmente dañino para las democracias; con los ciudadanos como grandes afectados por la postura de anteponer Estado a Ciudadanía; que ha reaccionado como Cuba, durante las jornadas de julio de 2021, cuando más de 60 ciudades se levantaron contra el poder establecido, de manera espontánea y sin la conducción de líderes, concluye la nota del Consejo para la Transición.