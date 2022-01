Osmani García cuenta cómo se quedó sin dinero: "Mis hijos se pasaron tres años sin un cake de cumpleaños"

Osmany García Foto © YouTube / UniVista TV

El reguetonero cubano Osmani García relató en el Show de Carlucho por Univista TV detalles de los últimos años de su vida, cuando se quedó sin dinero y no tenía "ni para un cake de cumpleaños para sus hijos".

Sus impactantes declaraciones revelan que hace cinco años atrás, cuando su vida pasaba de un exceso a otro más excéntrico, fue estafado a causa de un mal contrato que permitió a una persona robarle todos sus ingresos.

"Empezó el bajón, todo el mundo me vio de fiesta en un momento en que me estaban robando mis ingresos y mi abogado me dijo vete a pasear que en tres años no vas a ver un dólar. Mis hijos se pasaron tres años sin un cake de cumpleaños", afirmó.

El músico –que en un momento llegó a ganar en Miami más que el puertorriqueño Daddy Yankee– confesó que por cinco años no tuvo el control de sus ingresos.

La estafa, explica, estuvo relacionada con sus problemas con la bebida. "Dejar el alcohol en medio de ese proceso fue una de las cosas más difíciles en estos años", reconoció.

Osmani García –quien en su momento fue el reguetonero más popular e importante de Cuba– señala que en medio de sus problemas con el alcohol, actuó en su contra que muchas veces "el cubano llega a Estados Unidos con mucha inexperiencia sobre asuntos legales y firmar un papel puede costarte perder tus ingresos y el control de tu vida".

"Hay gente que se aprovecha de que llegas a buscar la residencia, y empiezan con los bateos de cubanos, te amenazan con que te van a armar problemas en la corte. Esta persona que me estafó me dijo, vas a aprender a la larga y un día me vas a agradecer. Y sí un mal paso te hace ver otras cosas y perderlo todo te aclara muchas cosas", detalló.

Relata que desde los 19 años gozó de popularidad en Cuba.

"Eso te hace perderte un poco. Salí de la tutela de mis padres al espacio público, con fama, y nunca pude ser una persona, ahora tuve cinco años para poder ser persona y estos años me han dado mucha sabiduría", argumentó.

También subrayó que la responsabilidad con sus hijos le hizo darse cuenta de que su vida tenía que cambiar.

"Son pruebas que la vida te pone y cuando en lugar de meterte en más problemas eliges otro camino, la vida te premia. Creo que si hubiese seguido con mis extravagancias hoy estaría preso y no disfrutando de la vida que ahora tengo al lado de Laura (su actual pareja), ni la oportunidad de volver a hacer música", expresó.

"Hay veces que como al Micha, la vida te prueba, y tú decides si ir y destruirle la vida a la persona que te puso una trampa o hacer lo que me dijo mi abogado, si esperas este tiempo, si lo logras, este país te va a recompensar y ganarás cien veces más de lo que perdiste", confesó.

Al final de una entrevista en la que el músico se mostró feliz y calmado, García dijo que "alejarme de todo esto, de todo el descontrol que era mi vida fue difícil".

Asimismo, reconoció que Laura –una emprendedora reconocida en Miami por sus creativos pasteles para famosos artistas como Jennifer López, Natti Natasha, Lele Pons, Thalía o Britney Spears– tomó las riendas de su vida para apoyarlo y gracias a ella pudo salir del bache.

"Después de cinco años hace apenas tres meses ya me devolvieron todas mis redes, todas mis plataformas, y el control de mis ingresos", comentó.

Dijo que ahora llegó el momento "de empezar a crear cosas nuevas para mí y para mis hijos. Laurita me da esta oportunidad de hacer lo que más me gusta a mí, que es hacer fiestas y mi música", explicó.

Osmani García llegó a EE.UU. en 2012, año en el que su canción "Chupi Chupi" fue prohibida en Cuba porque las autoridades la consideraron "degenerada y vulgar".

En octubre pasado, García —quien es nacionalizado estadounidense— quemó su pasaporte cubana en una entrevista por YouTube.

Dijo que pretendía "librarse" de algo que a su juicio representa a un Gobierno "asesino" que "te mete preso ocho años por gritar libertad", en referencia a las largas condenas contra los manifestantes del 11 de julio en Cuba.

El popular cantante de música urbana se ha propuesto en estos últimos meses dar un nuevo giro a su carrera musical, y se ha enfocado en ser feliz y disfrutar de la vida junto a una nueva compañera.