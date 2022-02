Joven sobreviviente de naufragio en Florida se reencuentra con su madre y da detalles de la tragedia

Abrazo entre Juan Esteban y su madre (i) y Juan Esteban Montoya (d) Foto © Collage YouTube/screenshot-Noticias Telemundo

Juan Esteban Montoya Caicedo, único sobreviviente del naufragio de un bote con 40 personas frente a la costa de Florida recibió el alta hospitalaria y ya se reencontró con su madre, quien residen en Estados Unidos.

El joven colombiano detalló durante su primera conferencia de prensa que los dos motores de la lancha dejaron de funcionar y quedaron a la deriva. Luego, durante un temporal, las olas sobrepasaron la embarcación hasta que se volcó.

Caicedo dijo que junto él y a su hermana de 18 años, ambos de Colombia, viajaban en la embarcación personas de República Dominicana, Bahamas, Haití y Jamaica, y precisó que había al menos un bebé y varias niñas pequeñas a bordo.

Confesó que fue muy duro sobrevivir tres días a la deriva y pidió a quienes estén pensando lanzarse al mar, que no lo hagan.

“Imagínate lo que me sucedió a mí fue algo desastroso y no deseo que a otra persona le vuelva a pasar algo así, que no lo hagan y menos con familiares y seres queridos, porque los pueden perder, como en mi caso, y es algo muy doloroso”, declaró.

“Ha sido una situación bastante difícil, fue muy duro por lo que pasé, fueron tres días en el mar, donde no comía, no bebía absolutamente nada y la recuperación en el hospital también fue un poco lenta, pero gracias a Dios todo salió bien y ya me encuentro bien de salud”, dijo.

El joven colombiano calificó de “muy emocionante” el reencuentro con su madre y lamentó que su hermana no esté entre los sobrevivientes, porque ella también deseaba mucho ese reencuentro familiar.

“Todo el tiempo desde que el bote se volteó no hacía sino buscarla y buscarla y pues mira, fue imposible encontrarla”, indicó el joven, quien precisó que pasó la mayor parte del tiempo en el agua, intentando aferrarse al casco del bote.

“Pensaba mucho en que lo más probable era que fuera a morir, pero también pensaba que yo tenía que sacar fuerzas porque tenía que demostrarle a mi mamá y a mi papá lo que había sucedido”, añadió.

Montoya Caicedo describió que al inicio había unos 15 sobrevivientes además de él, pero con el paso de las horas fueron muriendo poco a poco ante sus ojos.

“Cuando yo era el único que quedaba se volvió mucho más difícil. Fue mucho más difícil porque mi salud ya se había deteriorado y mentalmente no estaba en un buen lugar. La soledad era muy difícil”, acotó el joven, quien precisó que los dos traficantes los abandonaron a su suerte, aunque prometieron regresar y no lo hicieron.

Marcia Montoya, la madre del joven, se mostró emocionada por el reencuentro y lo calificó de "milagro".

“Es mi milagro de vida, para mí es un campeón, por todo lo que superó en esa tragedia lleno de fuerza y valentía”, dijo Montoya.

“La pérdida de mi hija es muy grande y dolorosa, pero la fe y la esperanza fue lo que permitió que mi hijo saliera con vida de esta tragedia. Aquí estoy de pie al lado de mi hijo por él porque yo sé que con todo lo que él vivió esto es como volver a nacer. Con todo lo que él cuenta, vamos a honrar la memoria de mi hija”, añadió.

La abogada de Juan Esteban, Naimeh Salem, declaró que tienen esperanzas de que el joven pueda quedarse legalmente en EE.UU. y calificó de "gran logro" que, tras recibir el alta hospitalaria, las autoridades lo hayan dejado en libertad.

"Lo vemos como un gran logro, así que esperamos que este sea solo el comienzo de la nueva vida de Juan Esteban aquí en EE.UU. con un estatus legal", concluyó.

La embarcación naufragó en la noche del 22 de enero, poco después de zarpar de Bimini, en Bahamas. Fuerzas de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) mantuvieron durante algunos días la búsqueda de las 38 personas que permanecían desaparecidas y consiguieron recuperar cuatro cadáveres en total durante el rastreo por mar y área en el área.