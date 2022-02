La divertida reacción de Adamari López al conocer la cifra que cobró Luis Fonsi por vender su catálogo musical

Adamari López y Luis Fonsi Foto © Instagram / Adamari López, Luis Fonsi

Luis Fonsi está de enhorabuena. El responsable de éxitos como "Despacito" o "Échame la culpa" vendió su catálogo musical a la empresa HarbourView y aunque no se sabe el monto exacto, se especula que podría haber sido por la friolera cifra de... ¡50 millones de dólares!

Así lo contaron este martes en el programa de Hoy Día, conducido por Adamari López, quien estuvo casada con Luis Fonsi desde 2006 a 2010. Al conocer la noticia de lo que podría haber recibido su ex por su música, la presentadora no pudo evitar reaccionar con gran espontaneidad y también una buena dosis de sentido del humor.

La mamá de Alaïa primeramente felicitó a su ex por el acuerdo alcanzado con la empresa global de gestión de activos alternativos.

"Felicidades, la verdad se lo merece. Ha trabajado toda la vida por eso y me parece bien", dijo la puertorriqueña, no sin antes rematar su comentario con: "¡Qué pena que no fue en mi año!".

La propia Adamari se rio abiertamente de su propio chiste, dejando claro que era una broma sin maldad.

La reacción no pasó desapercibida y son muchos los que aplauden el gran sentido del humor de Adamari y la profesionalidad que siempre la acompaña. El mismo director de talento y programación especial de Telemundo dijo al compartir este momento: "Esto va a ser un clásico de la televisión".

Actualmente Luis Fonsi está casado con la modelo española Águeda López, con quien tiene dos hijos: Mikaela y Rocco. Mientras tanto, Adamari López está radiante y feliz disfrutando de su soltería después de que el año pasado pusiese fin a su relación con Toni Costa. A pesar de no mantener un vínculo amoroso, ambos siguen compartiendo juntos y haciendo planes con su hija Alaïa, el centro de sus vidas.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.