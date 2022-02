Carlos Torres cancela participación en Festival San Remo en Cuba: "No voy a ir a cantar en medio de esta situación"

El cantante español Carlos Torres anunció este jueves la decisión de cancelar su participación en el Festival San Remo en La Habana, luego de una semana de mensajes en redes sociales con información de la situación actual en Cuba y los juicios a los presos políticos tras las manifestaciones del 11 de julio, entre ellos menores de edad.

"Llevo como una semana recibiendo mensajes por las redes sociales y yo me preguntaba '¿qué está pasando?'", relató el artista en un video en su perfil de Facebook. "Desde ya decido que no voy a ir a este festival, me da mucha pena porque tenía muchas ganas de ir a Cuba a cantar porque sé que hay muchos seguidores que les gusta mi música", dijo el semifinalista de La Voz España.

Torres, que visitó la isla hace cuatro años, dijo que cuando aceptó participar en el festival no tenía toda la información de "quién organiza estos festivales", pero que "cuando uno se informa, pues a mí no me gusta ir así a Cuba, no voy a ir a cantar en medio de esta situación".

El joven artista se suma así a una ola de cancelaciones que se desató la mañana de este miércoles. Los cantantes españoles Alex Ubago y Andy & Lucas, y el mexicano Kalimba informaron que se retiraban del festival organizado por Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel.

Tras conocerse la participación de estos artistas internacionales en el festival con el que el régimen cubano pretende aparentar una normalidad en el país y atraer turismo cultural, se desató una campaña en redes sociales que consistió en una avalancha de mensajes en los perfiles de los músicos con las noticias actuales de Cuba, los encarcelamientos y juicios a manifestantes y la represión estatal, con peticiones de cancelar y no apoyar a una dictadura a crear una distracción en un momento en el que es vital que la mirada internacional esté puesta en la isla.

"Tras tener toda la información sobre la organización del evento y dada la situación que está viviendo el país, creo que no debo ir", anunció Ubago; Andy y Lucas aseguraron que "no apoyan ningún régimen dictatorial, ni gente que mete niños presos, ni un pueblo que pasa hambre", mientras que Kalimba agradeció "al pueblo cubano por llenarme de información y hacerme partícipe en la decisión correcta".