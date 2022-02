ICLEP registra 1,129 violaciones a la prensa cubana durante 2021

Agresiones a periodistas en Cuba (Archivo) Foto © Facebook / Eralidis Frómeta

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró 1,129 violaciones a miembros de la prensa de la isla durante 2021.

El año que acaba de concluir clasifica como el período de más agresiones a periodistas y comunicadores desde 2016, según informe publicado este jueves en el sitio oficial del ICLEP, el cual recoge las violaciones ocurridas el último año contra todos los que ejercen el periodismo dentro de Cuba, ya sean en medios oficialistas o en cualquier otra forma de manifestación de periodismo alternativo y sus colaboradores.

En este balance anual, aclaran, no se incluyen los casos en los que el ICLEP no pudo establecer, con rigor, que los hechos violatorios a la libertad de prensa no estuvieran relacionados directamente con el ejercicio del periodismo.

También apuntan que todos los casos documentados y categorizados de violación a la libertad de prensa cumplen con estándares internacionales, además de realizarse bajo una metodología periodística de consultas a fuentes directas e indirectas, y la revisión de informaciones de medios digitales y audiovisuales.

De acuerdo con el registro del ICLEP, en 2021 las autoridades de la isla realizaron 734 detenciones arbitrarias contra reporteros, directivos, e influencers de medios independientes radicados en la isla.

El informe considera como una detención arbitraria cuando una persona es detenida, arrestada y conducida por agentes del gobierno sin orden judicial previa y puestos en confinamiento forzado, o cuando se le prohíbe salir de sus domicilios bajo amenaza de ser arrestados.

En este balance también se expone que en 2021 fueron violentados periodistas, colaboradores y editores de los medios ADN Cuba, Cubanet, La Hora de Cuba, Periodismo de Barrio, Hypermedia Magazine, Palenque Visión, Delibera, Proyecto Inventario, CiberCuba, El Estornudo, entre otros.

Asimismo, julio resultó el mes más violento del año, en correspondencia con la represión desatada después de las protestas del 11J contra manifestantes y los reporteros que le dieron cobertura a estos hechos.

En el registro del ICLEP se incluyeron, además, 70 amenazas y agresiones psicológicas; 26 abusos del poder estatal; 257 restricciones en espacio digital; 20 agresiones físicas y 13 periodistas presos durante 2021.

El informe destaca que del total de agresiones contra la prensa en el último año, el 98.1% fue por agresores estatales; es decir por agentes de las instituciones represivas de la Isla como la policía, la Seguridad del Estado, y los cuerpos antimotines que salieron a reprimir en las manifestaciones ocurridas el último año.

Entre los periodistas más agredidos durante 2021 están Héctor Luis Valdés Cocho, Esteban Rodríguez y Yaima Pardo, de ADN Cuba; Yoe Suárez y Mauricio Mendoza, de Diario de Cuba; Camila Acosta y María Matienzo, de Cubanet; Iliana Hernández, de CiberCuba; Yoani Sánchez, de 14yMedio; Mabel Páez, del ICLEP; además de Henry Constantin, Iris Mariño y Neife Rigau, de La Hora de Cuba.