Susana Pérez comparte foto de tiempos pasados: "Verdad que yo era linda"

Susana Pérez en la actualidad Foto © Instagram de la artista

La popular actriz cubana Susana Pérez compartió en sus redes sociales una foto de tiempos pasados y destacó que era una mujer bella.

"Hay que joderse, la verdad que yo era linda Jajaja. Pepe el loco (EPD) fotógrafo del ICAIC, Beatriz Valdés y yo en 'Perfecto amor equivocado', del Director Gerardo Chijona", escribió la actriz en su perfil de Instagram.

Muchos de sus seguidores respondieron con cumplidos y le recordaron que a pesar de los años, Pérez mantiene un encanto natural y sigue siendo una mujer hermosa.

"No eras, sigues siendo linda. Veo esta foto y te leo y hasta me emociono, pienso cómo puede decir que era si aún lo sigue siendo. Te veo en la foto como a una tía querida. Es que los artistas llegan al corazón de su público, uno los siente tan cercanos", dijo una fiel seguidora.

"Pues sí, de las caras más bellas que tenía la Televisión Cubana. Recuerdo Sol de Batey (telenovela) con el personaje de la niña Charo", dijo otra de sus fanáticas.

La película "Perfecto amor equivocado" es una comedia. Se rodó en 2004, bajo la dirección cinematográfica de Gerardo Chijona. El guion es del propio director y del escritor Eduardo del Llano. La música estuvo a cargo de Edesio Alejandro y la fotografía, de Raúl Pérez Ureta.

En el reparto participaron los actores Luis Alberto García, Sancho Gracia, Susana Pérez, Javier Gurruchaga, Mónica Alfonso Solares, Beatriz Valdés, Shaila Roche, Yotuel, Lucas Rodríguez, Samuel Juan Claxton Laxton, Jorge Ali, Paula Ali y Georbis Martínez.

No es la primera vez que Pérez comparte con sus seguidores fotos de tiempos pasados. En enero la actriz sacó a la luz imágenes de la película "Techo de vidrio" (1981), dirigida por Sergio Giral.

Se le pudo ver en sensuales poses junto al actor Jorge Villazón. Pérez recordó que este filme estuvo censurado en Cuba durante 10 años.

La actriz no solo ha sacado fotos del baúl de los recuerdos. Recientemente compartió la anécdota de la vez que Fidel Castro le pidió una cita para encontrarse en un yate privado.

"Hay un personaje que conoce todo el mundo, y está ahora metido en una piedra, que intentó tener algo conmigo, lo que pasa es que yo no quise. Le dije que no porque además, todo lo hizo a través de otra persona (...) y a mi me gusta que los hombres me llamen directamente", confesó en entrevista con su hijo Roberto San Martín y la fotógrafa Alicia Barrera en el canal de YouTube La Familia Pérez.

