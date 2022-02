Kim Kardashian explota contra Kanye West: "Su obsesión por tratar de manipular la situación está causando más dolor"

Kim Kardashian y Kanye West Foto © Instagram / Kim Kardashian

Kim Kardashian se cansó de las constantes críticas públicas de Kanye West hacia ella por cómo está criando a sus hijos y decidió responder a su ex en un potente mensaje que colgó en Instagram.

Hasta ahora la empresaria se había mantenido al margen de lo que está diciendo Kanye sobre ella a la prensa y en redes sociales, pero hay cosas que no está dispuesta a tolerar y la gota que colmó el vaso de la socialité fue el último post de su ex.

El rapero ha estado acusando a Kim de mantenerlo alejado de sus hijos y de que su hija North use TikTok sin su permiso. Lo que ha vuelto a suceder esta tarde en un post que compartió en su Instagram. "Como este es mi primer divorcio, necesito saber, ¿qué debería hacer sobre mi hija en TikTok en contra de mi voluntad?", escribió Kanye junto a una captura de un vídeo de su hija en la plataforma.

Captura Instagram / Kanye West

Harta y cansada, Kim estalló a través de la misma vía para explicar lo que está pasando con su ex y defenderse de sus acusaciones.

"Los constantes ataques de Kanye hacia mí en entrevistas y redes sociales, es de hecho, mucho más lastimoso que cualquier TikTok que North pudiera crear. Como progenitora que es la principal proveedora y cuidadora de nuestros hijos, estoy haciendo lo mejor para proteger a nuestra hija, mientras también le permito expresar su creatividad en el medio que ella desea con la supervisión de un adulto, porque eso la hace feliz", comenzó diciendo la madre de cuatro.

"El divorcio es suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular la situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos. Desde un inicio no he querido nada más que una relación co-parental sana y de apoyo, porque es lo que es mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciéndolo imposible a cada paso", agregó.

Captura Instagram / Kim Kardashian

Para finalizar este mensaje, la empresaria le pidió a Kanye que solucionen estos conflictos de manera privada. "Deseo manejar todo lo relacionado con nuestros hijos de forma privada y espero que por fin pueda responder al tercer abogado que ha tenido en el último año para resolver cualquier problema de forma amistosa", concluyó. Unas palabras con las que también pone en evidencia lo difícil que está siendo tratar con su exmarido en su proceso de divorcio.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.